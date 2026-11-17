“Sentimenti in classe, sentimenti a casa” nell’ambito del Festival dell’Orientamento 2026
17 novembre 2026 | 17:57
Sono tre i seminari promossi da AECA ed ENGIM Emilia-Romagna nell’ambito del Festival dell’Orientamento 2026 “Un mare di opportunità” e del progetto “Azioni orientative di rete per il territorio di Ravenna”.
Gli incontri sono rivolti a famiglie, insegnanti e referenti per l’orientamento, con l’obiettivo di accompagnare ragazze e ragazzi nelle scelte scolastiche, formative e professionali.
Il prossimo appuntamento, “Sentimenti in classe, sentimenti a casa”, si terrà domani, mercoledì 18 novembre.