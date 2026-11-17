Le battaglie per la salute e l’autodeterminazione delle donne, il peso degli stereotipi di genere e il ruolo dell’informazione nel racconto della violenza maschile saranno al centro di tre appuntamenti di Sorelle OFF a Lugo, organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. La rassegna prenderà il via giovedì 19 novembre alla Biblioteca Fabrizio Trisi e proseguirà il 24 e il 29 novembre, intrecciando testimonianze storiche, riflessioni culturali e musica.

Il primo incontro, giovedì 19 novembre alle 20.30, si intitola “Noi e il nostro corpo, dagli anni ’70 ad oggi” e vedrà protagonista Lea Zanotti, ginecologa lughese e fondatrice del primo consultorio della Romagna. In dialogo con Babs Mazzotti, docente di filosofia e storia, specializzata in studi di genere e attivista transfemminista, Zanotti ripercorrerà le battaglie per la salute delle donne e per il diritto di decidere del proprio corpo.

Ad accompagnare la serata sarà il concerto femminista di Pellegatta, cantautrice, compositrice e polistrumentista che suona la chitarra con le corde invertite e ha firmato alcuni brani per “Lo sapevano tutti”, spettacolo del Collettivo Artistico Sottopelle dedicato alla violenza di genere.

Durante l’appuntamento, Sorelle Festival lancerà anche un appello alla cittadinanza per arricchire il proprio archivio sulle battaglie femministe in Bassa Romagna. L’invito è a contribuire con fotografie, articoli di giornale e testimonianze, ma anche con informazioni utili a identificare persone e circostanze ritratte nelle immagini delle manifestazioni del passato.

Martedì 24 novembre, sempre alle 20.30 alla Biblioteca Trisi, Babs Mazzotti condurrà l’incontro “Chi educa quando nessun* educa?”, dedicato al modo in cui gli stereotipi di genere influenzano desideri, aspettative e possibilità individuali. Il confronto con il pubblico approfondirà i meccanismi culturali e relazionali che contribuiscono ad alimentare la cosiddetta piramide della violenza, riflettendo su come riconoscerli e contrastarli.

Il ciclo si concluderà domenica 29 novembre alle 18.30, al Salone Estense della Rocca di Lugo, con “Dai titoli di giornale alla vittimizzazione secondaria”, un appuntamento dedicato alle responsabilità dei media nel racconto della violenza contro le donne.

Barbara Domenichini presenterà il lavoro svolto dalla Casa delle Donne di Ravenna sul linguaggio utilizzato nell’informazione, confrontandosi con Ruben Philip Impellizzeri, docente e dottorando in Scienze pedagogiche all’Università di Bologna, impegnato nello studio del genere nell’insegnamento delle scienze.