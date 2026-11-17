Sarà inaugurata giovedì 19 novembre alle 20.30, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Luigi Varoli” di Cotignola, la mostra fotografica “Hüttlingen – Cotignola: due scuole, un solo orizzonte”, dedicata allo scambio culturale tra gli studenti dei due territori gemellati. L’esposizione raccoglie le immagini realizzate dai ragazzi della scuola cotignolese durante il viaggio in Germania dello scorso ottobre, nell’ambito del progetto condiviso con la Alemannen Schule di Hüttlingen.

Attraverso le fotografie, gli studenti raccontano i luoghi visitati, gli incontri, le esperienze quotidiane e le emozioni vissute durante il soggiorno, restituendo uno sguardo personale su un’esperienza che ha permesso loro di conoscere una realtà diversa e costruire nuove amicizie.