fotografie e nuove amicizie|
Una mostra fotografica racconta il gemellaggio Cotignola-Hüttlingen attraverso gli occhi degli studenti
Sarà inaugurata giovedì 19 novembre alle 20.30, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Luigi Varoli” di Cotignola, la mostra fotografica “Hüttlingen – Cotignola: due scuole, un solo orizzonte”, dedicata allo scambio culturale tra gli studenti dei due territori gemellati. L’esposizione raccoglie le immagini realizzate dai ragazzi della scuola cotignolese durante il viaggio in Germania dello scorso ottobre, nell’ambito del progetto condiviso con la Alemannen Schule di Hüttlingen.
Attraverso le fotografie, gli studenti raccontano i luoghi visitati, gli incontri, le esperienze quotidiane e le emozioni vissute durante il soggiorno, restituendo uno sguardo personale su un’esperienza che ha permesso loro di conoscere una realtà diversa e costruire nuove amicizie.
La mostra vuole essere anche un’occasione per riflettere sul valore degli scambi culturali e dei gemellaggi, capaci di favorire il dialogo, la conoscenza reciproca e la nascita di legami tra persone di Paesi diversi.
Le immagini esposte parteciperanno inoltre al concorso fotografico Hans Langer, promosso dal Comitato di gemellaggio di Cotignola, che ha sostenuto l’iniziativa contribuendo alla stampa delle fotografie e mettendo a disposizione premi in denaro per gli autori dei primi tre scatti classificati.
L’esposizione, allestita nell’aula magna della scuola “Luigi Varoli” in via Dante Alighieri 8, sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.
Il percorso si concluderà sabato 19 dicembre alle 10 con la premiazione del concorso fotografico, sempre nell’aula magna dell’istituto.