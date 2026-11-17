Russi si prepara alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre con un calendario di appuntamenti che coinvolgerà scuole, associazioni e cittadinanza. Dal 19 al 26 novembre sono in programma laboratori per bambini, uno spettacolo teatrale, incontri con gli studenti, iniziative pubbliche e la presentazione del report delle attività di Linea Rosa.

Le iniziative sono promosse attraverso la collaborazione tra Amministrazione comunale, Linea Rosa, Centro per le Famiglie, SPI-CGIL Russi, Coordinamento donne Emilia-Romagna-Ravenna SPI-CGIL, ANPI Russi e Centro Sociale Culturale Porta Nova. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema della violenza di genere e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà delle donne.

Il programma prenderà il via giovedì 19 novembre, dalle 17 alle 18.30, al Centro per le Famiglie di via Trieste 1, con “Donne eroine”, un laboratorio gratuito rivolto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni. L’iniziativa, realizzata con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede racconti, indovinelli e attività creative per far conoscere a genitori e figli le storie di donne straordinarie che hanno lasciato un segno nella storia grazie al coraggio, alla forza e alla determinazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 0544 485830 e 335 8133326 oppure scrivere a informafamiglie@comune.ravenna.it.

Sabato 21 novembre, alle 20.30, il Teatro Comunale di Russi, in via Cavour 10, ospiterà lo spettacolo “Inside out. La rinascita”, a cura di Linea Rosa. A oltre dieci anni dal debutto di “Inside out”, operatrici e volontarie dell’associazione tornano sul palco per raccontare la violenza di genere attraverso il punto di vista di chi ogni giorno lavora accanto alle donne che ne sono vittime. Lo spettacolo si aprirà con i saluti delle autorità. La regia è di Mario Battaglia, mentre testi, monologhi e dialoghi sono di Monica Vodarich. Il coordinamento e la voce narrante sono affidati a Sandra Melandri. Sul palco ci saranno Cristina Ricci e Mario Battaglia, insieme alle danzatrici Valentina Casadio e Lisa Galli. Il supporto tecnico audio e luci è di Matteo Tiozzo. Sono inoltre previste letture a cura delle volontarie e delle operatrici di Linea Rosa. L’offerta minima consigliata è di 8 euro. Per informazioni: presidente@linearosa.it, telefono 0544 216316.

Mercoledì 25 novembre, nella giornata internazionale dedicata al contrasto della violenza sulle donne, Linea Rosa incontrerà le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado “A. Baccarini”, in Largo Patuelli 1. L’appuntamento sarà un’occasione di confronto e sensibilizzazione rivolta alle giovani generazioni, per promuovere la consapevolezza e la cultura delle relazioni rispettose. A seguire sarà inaugurata la mattonella “Russi Città amica delle donne”, segno dell’attenzione della comunità ai diritti delle donne e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione.

Sempre il 25 novembre, in serata, è in programma l’iniziativa “Donna Vita Libertà”, organizzata dallo SPI-CGIL di Russi e dal Coordinamento donne Emilia-Romagna-Ravenna SPI-CGIL, insieme al Centro Sociale Culturale Porta Nova, Linea Rosa e ANPI Russi. Alle 20, al Parco Falcone/Borsellino, si terrà “Voci di Donne”, mentre alle 20.30 sarà proiettato il film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. L’ingresso è gratuito.

Il calendario si concluderà giovedì 26 novembre alle 19, in Municipio, in piazza Farini 1, in occasione della seduta del Consiglio comunale. Linea Rosa presenterà il report delle attività svolte nel biennio 2025-2026, illustrando il lavoro portato avanti dall’associazione sul territorio e le iniziative di sostegno alle donne.