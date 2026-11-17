ZDF, la principale emittente televisiva pubblica tedesca, ieri 16 novembre ha mandato in onda un’intervista a studenti e al preside Gianluca Dradi del Liceo Artistico di Ravenna.

IL VIDEO È PUBBLICATO SUL PROFILO FACEBOOK DEL LICEO ARTISTICO https://www.facebook.com/reel/1147680211322979

Nell’intervista si è parlato di amore, sesso, educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

Amore, sesso, cosa significano per i ragazzi, cosa dovrebbero sapere per affrontare meglio questi temi? Questo il dibattito aperto da settimane in Italia, da quando il governo Meloni ha ulteriormente ridotto la possibilità di affrontare questi argomenti a scuola, se non con il permesso dei genitori. Ma i ragazzi esprimono il loro disappunto, dice la tv tedesca.

Aurora: “Credo che sia molto importante parlarne a scuola perché in famiglia sono argomenti che non si affrontano.” Davide: “Sarebbe giusto affidare queste tematiche ad esperti più che ai genitori.” Nicole: “Non si tratta solo di educazione sessuale, ma di affrontare argomenti che possano aiutare i ragazzi a conoscere meglio il loro corpo.”

Il preside Dradi: “La questione è che queste tematiche e le richieste di spiegazioni non vengono affrontate in tante famiglie. Gli stessi studenti che avrebbero bisogno di spiegazioni da parte di esperti sono proprio quelli che ne resterebbero esclusi perché provengono da famiglie con scarse risorse culturali o con mentalità più ristretta in campo educativo.”

Prosegue il servizio: in Italia la situazione è molto diversa dalla Germania dove l’educazione sessuale da tempo è stata introdotta nei programmi già dalla scuola dell’infanzia e primaria.

Valditara: parla dei rischi della “propaganda gender” e della confusione che potrebbe nascere in un bambino se un suo compagno Mario si sentisse Maria o di entrambi i generi.