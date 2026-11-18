Sabato 21 novembre, alle 10.45, il Teatro Rossini di Lugo ospiterà “Amicizie da camera”, concerto che proporrà per la prima volta in esecuzione integrale le composizioni di Francesco Balilla Pratella per viola e pianoforte. L’appuntamento, organizzato dalla biblioteca comunale Fabrizio Trisi, nasce dal lavoro di riordino dell’archivio del compositore romagnolo, un progetto di valorizzazione del patrimonio documentario e musicale che trova ora un’occasione di restituzione pubblica.

A interpretare le composizioni saranno Federica Cardinali alla viola e Lisa Redorici al pianoforte, impegnate in un repertorio rimasto finora in gran parte inesplorato. La mattinata unirà l’esecuzione musicale all’approfondimento storico, con l’intervento del musicologo Giacomo Sangiorgi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del contesto in cui nacquero le opere e delle relazioni artistiche che caratterizzarono il percorso di Pratella.

«Questo evento sarà un’ottima scusa per riportare i ragazzi al teatro della loro città – sottolinea Sangiorgi –. Durante il reading-concerto condividerò con i presenti il racconto della valorizzazione del patrimonio musicale lughese e approfondirò la figura del violinista e pittore Francesco Pasi e del suo sodalizio artistico con Balilla Pratella. Ringrazio tutte le istituzioni per aver reso possibile quest’iniziativa che, mi auguro, non resterà isolata».

Il concerto sarà quindi anche un’occasione per conoscere il lavoro svolto sull’archivio Pratella e approfondire una parte meno nota della produzione del compositore, attraverso la dimensione raccolta della musica da camera e il dialogo tra viola e pianoforte.

All’iniziativa prenderanno parte anche Gianmarco Rossato, assessore alla Cultura del Comune di Lugo, Maria Chiara Sbiroli, direttrice della biblioteca Fabrizio Trisi, Luigi Pretolani, direttore del Teatro Rossini, Claudio Leombroni, in rappresentanza del patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, e Michelle Maggi, archivista della cooperativa Cidas.