I volontari del gruppo comunale di Protezione civile stanno incontrando in questi giorni gli studenti delle scuole di Bagnacavallo e Villanova per approfondire i rischi del territorio e i comportamenti da adottare in caso di emergenza, con particolare attenzione alle alluvioni che negli ultimi anni hanno interessato la zona.

Durante gli incontri vengono illustrati il funzionamento e i compiti della Protezione civile, insieme ai principali rischi naturali e alle misure di sicurezza da conoscere per proteggere sé stessi e gli altri.

Uno spazio specifico è dedicato al rischio idraulico, con approfondimenti sul significato delle allerte e sulle precauzioni da seguire prima, durante e dopo un’eventuale emergenza. L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti utili per riconoscere le situazioni di pericolo e comprendere l’importanza della prevenzione.