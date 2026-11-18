Si apre venerdì 20 novembre la stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Comunale di Russi. A inaugurare il cartellone sarà Andrea Pennacchi con Predatori di pianura, spettacolo liberamente tratto da Bilora di Ruzante, con la regia di Gabriele Vacis e in scena anche Chiara Antenucci e Leonardo Capaldi.

Al centro della vicenda c’è Bilora, personaggio del teatro cinquecentesco di Ruzante il cui nome significa «donnola». È un uomo costretto a lasciare la propria terra per raggiungere Venezia, dove cerca di affrontare un torto che ritiene di aver subito: un uomo ricco gli ha sottratto la donna che considera sua. Quello che Bilora chiama amore si rivela così una storia di possesso, rivalità e sopraffazione, destinata a un epilogo tragico.

Pennacchi rilegge il testo di Ruzante mettendo in relazione una vicenda nata nel Cinquecento con questioni che attraversano ancora la società contemporanea. Migrazioni, diffidenza, fragilità umana e rapporti di potere sono alcuni dei temi che emergono da un racconto nel quale commedia e tragedia si alternano, mostrando quanto siano ancora riconoscibili paure, rancori e speranze degli uomini, anche a distanza di secoli.

Un ruolo importante è affidato anche alla lingua. Il pavano di Ruzante, con la sua musicalità e la sua forza espressiva, diventa parte integrante della narrazione e contribuisce a riportare in scena la cultura popolare da cui nasce il testo originale. La rilettura si inserisce nel percorso artistico di Andrea Pennacchi, che torna a collaborare con Gabriele Vacis e con Gli Ipocriti Melina Balsamo e il Teatro Stabile del Veneto, dopo il lavoro su Arlecchino?.

Informazioni e biglietti

Lo spettacolo inizierà alle 20.45 al Teatro Comunale di Russi, in via Cavour 10. I biglietti costano da 13 a 22 euro.

La biglietteria è aperta il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12 e il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. È possibile prenotare telefonando allo 0544 587690 negli orari di apertura oppure scrivendo a teatrocomunalerussi@ater.emr.it. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, altrimenti la prenotazione sarà annullata.