Più tempo e un confronto tra istituzioni e rappresentanti della categoria prima di avviare le procedure per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. È la richiesta rivolta ai Comuni e alla Regione Emilia-Romagna da Fiba Confesercenti, Sib Confcommercio, Confartigianato Balneari e Oasi Balneari, che esprimono preoccupazione per l’incertezza normativa e procedurale che accompagna la preparazione dei nuovi bandi.

Le quattro associazioni, che rappresentano i concessionari demaniali marittimi della regione, ritengono che l’attuale situazione non consenta di procedere con l’assegnazione delle aree senza prima aver definito un quadro di regole e garanzie condiviso. «Il percorso che dovrebbe condurre all’emanazione dei nuovi bandi per l’assegnazione delle aree demaniali sta assumendo contorni estremamente caotici e confusi, mettendo a rischio il futuro economico di migliaia di famiglie del nostro territorio», dichiarano congiuntamente.

Le sigle precisano che il loro intervento non vuole essere una presa di posizione contro Comuni o Regione, ma un richiamo alla necessità di affrontare con maggiore chiarezza una fase decisiva per il settore. «Riteniamo impensabile avvicinarsi all’emanazione dei bandi in un clima di così forte incertezza normativa e procedurale. Il futuro delle nostre imprese, e dell’intera offerta turistica balneare, non può prescindere dalle doverose chiarezze, che a oggi non ci sono. Le evidenze pubbliche non possono partire in assenza di un lavoro trasversale importante tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti».

Le associazioni ribadiscono di non voler sottrarsi alle procedure di evidenza pubblica, una volta accertata la scarsità della risorsa, ma chiedono che siano prima chiarite le modalità di svolgimento delle gare e, soprattutto, le forme di tutela dei valori aziendali degli attuali concessionari, più volte prospettate alla categoria.

«Affrontare questo passaggio con leggerezza o superficialità sarebbe un errore enorme, che l’offerta turistica balneare finirebbe per pagare per i prossimi 10 o 20 anni», avvertono. Da qui la richiesta di rinviare di qualche mese l’avvio delle procedure: un tempo che, secondo le sigle, non cambierebbe sostanzialmente il calendario, ma permetterebbe di definire un percorso «equilibrato, lineare e giusto».

A rendere ancora più necessario un approfondimento, aggiungono, sono anche le novità normative intervenute, tra cui la disposizione relativa alla mappatura delle coste. «Oggi manca un percorso chiaro – concludono – per questo chiediamo di mettere tutti i soggetti interessati attorno a un tavolo per fare chiarezza una volta per tutte».