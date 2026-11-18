Il bando regionale per sostenere la riqualificazione delle strutture ricettive incassa il favore di Confcommercio e Federalberghi Emilia Romagna. Le due associazioni vedono nel provvedimento una risposta alle richieste avanzate da tempo dagli albergatori, che chiedono strumenti concreti per rinnovare l’offerta e mantenere la competitività in un mercato turistico sempre più esigente.

Per le associazioni, investire sulla qualità dell’accoglienza significa rafforzare non soltanto le singole strutture, ma l’attrattività delle destinazioni nel loro complesso. Il rinnovamento degli alberghi, sottolineano, può contribuire anche a contrastare la dismissione delle attività ricettive e il progressivo degrado del patrimonio alberghiero.

«Il turismo è uno dei settori strategici dell’economia dell’Emilia-Romagna: genera occupazione, sostiene l’indotto e dà valore a tutto il territorio», dichiara Amedeo Faenza, presidente di Federalberghi Emilia Romagna. «Condividiamo la scelta della Regione di investire sulla riqualificazione delle strutture ricettive, un obiettivo su cui Federalberghi è impegnata da anni. Strutture moderne ed efficienti sono la chiave per attrarre nuovi flussi, anche internazionali, e per allungare la stagione».

Faenza guarda anche alla continuità degli strumenti di sostegno: «Siamo pronti a lavorare con la Regione perché questo sostegno diventi una leva stabile delle politiche di sviluppo, con risorse programmate negli anni che permettano alle imprese di pianificare i propri investimenti».

Sulla ricaduta degli interventi anche al di fuori del comparto alberghiero insiste Mauro Mambelli, vicepresidente di Confcommercio Emilia Romagna con delega al Turismo. «Con questo bando la Regione conferma che la qualità dell’accoglienza è una priorità, e su questo ci trova pienamente d’accordo. Riqualificare una struttura significa rafforzare l’attrattività di tutta la destinazione: un’offerta ricettiva rinnovata porta benefici anche al commercio, alla ristorazione e ai servizi del territorio».