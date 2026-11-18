Cambia la data di OraSì Ravenna-Quarrata: si gioca sabato 21 novembre
18 novembre 2026 | 17:18
La partita dell’OraSì Basket Ravenna contro il Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata, valida per il campionato di Serie B Nazionale, è stata anticipata di un giorno.
La gara, inizialmente prevista per domenica 22 novembre alle 18 al PalaCosta, si disputerà sabato 21 novembre alle 20.30, sempre sul parquet ravennate.
L’OraSì dà appuntamento ai tifosi per sabato sera e chiama a raccolta il pubblico giallorosso: «La squadra ha bisogno di tutto il supporto del suo pubblico».