«Celo, manca». Il tradizionale rito dello scambio delle figurine entra nelle scuole primarie di Cervia, ma questa volta nell’album non ci sono calciatori o personaggi dei fumetti. I protagonisti sono i rifiuti, trasformati in simpatici personaggi illustrati per insegnare ai bambini il valore della raccolta differenziata e dell’economia circolare.

Si chiama Un sogno chiamato riciclo il progetto ideato dal Gruppo Hera insieme a Panini e all’agenzia di comunicazione Armando Testa, che coinvolge a Cervia 1.133 alunni di 61 classi, appartenenti a undici scuole primarie e a tre istituti comprensivi. L’iniziativa è gratuita e realizzata nell’ambito del programma di educazione ambientale La Grande Macchina del Mondo.

Dopo una prima sperimentazione avviata lo scorso anno a Bologna e Modena, il progetto è arrivato in Romagna, coinvolgendo quest’anno anche i comuni di Cervia e Cesenatico.

Nel territorio cervese partecipano, per l’IC1 “Andrea Canevaro”, alcune classi delle primarie “Burioli”, “Carducci”, “Fermi” e Castiglione di Ravenna. Per l’IC2 hanno aderito diverse sezioni delle scuole “Pascoli”, “Buonarroti”, “Manzi”, “Deledda” e “Aldo Spallicci”. Completano il gruppo le primarie “Martini Fantini” e “Mazzini” dell’IC3.

Dieci personaggi per raccontare il viaggio dei rifiuti

Il progetto utilizza un album di figurine e una serie di giochi per accompagnare i bambini alla scoperta del percorso che compiono i rifiuti: da quando vengono prodotti nelle case fino al loro trattamento negli impianti, dove possono essere trasformati in nuove risorse.

Le figurine, disegnate da Susanna Rumiz, presentano una squadra di dieci personaggi, ognuno associato a una diversa tipologia di rifiuto. Ci sono Plastibolla, che rappresenta gli imballaggi in plastica, e Scartolina, dedicata a carta e cartone. Accanto a loro compaiono Metallaro, Vetrinozzo TinTin, Nucciabuccia, CamyRami, Mister Miscuglio, Oliastro Esausto, Max Ingombro e Tekno.

Ognuno ha un «sogno nel bidone»: quello di essere conferito correttamente e poter così rinascere sotto forma di nuova materia prima, energia, biocarburante o oggetti riutilizzabili.

Figurine anche alle Stazioni Ecologiche

Il percorso educativo si articola in più appuntamenti. Durante il primo incontro a scuola gli alunni ricevono l’album e affrontano i principi della raccolta differenziata. Negli incontri successivi arrivano le bustine di figurine e nuovi momenti di confronto, per consolidare le conoscenze e le buone pratiche.

L’attività non si ferma però alle aule. Il progetto punta a coinvolgere anche le famiglie, trasformando la raccolta differenziata in un’esperienza da condividere a casa. I bambini possono infatti ottenere ulteriori pacchetti di figurine conferendo rifiuti di qualsiasi tipologia nelle Stazioni Ecologiche aderenti all’iniziativa.

A Cervia i centri di riferimento sono quelli di via Bassona, via Traversa e Lido di Classe, in via Canale Pergami.

«Con la realizzazione di questo album, in collaborazione con due aziende del calibro di Panini e Armando Testa, vogliamo raccontare una storia vera nella quale i cittadini, in particolare i bambini e le loro famiglie, rivestono insieme a noi un ruolo fondamentale per perseguire gli obiettivi di economia circolare e sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda Onu 2030» sottolinea Giulio Renato, Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera.