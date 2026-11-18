otto tonnellate di generosità|
Colletta Alimentare, a Cervia raccolti 8.019 chili di prodotti: oltre 200 volontari in campo
Oltre otto tonnellate di generi alimentari raccolti grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno di più di 200 volontari. È il bilancio della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare a Cervia, che sabato 14 novembre ha coinvolto dodici supermercati della città e del forese.
Nel corso della giornata, i volontari sono stati presenti nei punti vendita dalle 7.30 alle 20.30, raccogliendo complessivamente 8.019 chili di prodotti alimentari donati dai cittadini.
La quantità maggiore riguarda legumi e verdure in scatola, con 1.759 chili, seguiti dalla pasta (1.585 kg) e da pelati e passata di pomodoro (1.366 kg). Sono stati raccolti anche 847 chili di riso, 820 di biscotti, prodotti per la colazione e merende, 575 chili di zucchero, latte e altri prodotti, 551 chili di olio, 302 chili di tonno e carne in scatola e 214 chili di alimenti per l’infanzia e omogeneizzati.
Soddisfatto del risultato il gruppo dei volontari coordinatori della Colletta Alimentare nell’area di Cervia, che sottolinea come “la comunità cervese confermi la disponibilità a contribuire anche in un periodo economicamente non semplice. Oltre il 70% dei prodotti raccolti corrisponde alle indicazioni del Banco Alimentare, formulate sulla base delle necessità delle strutture caritative che ricevono le donazioni”. Un dato che, secondo i promotori, testimonia anche l’attenzione dei cittadini nella scelta degli alimenti da acquistare e donare.
Una parte dei prodotti è già stata distribuita gratuitamente ai quattro enti caritativi di Cervia convenzionati con il Banco Alimentare dell’Emilia-Romagna.
Il gruppo dei volontari coordinatori della Colletta Alimentare nell’area di Cervia rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata, sia con il proprio tempo sia attraverso il sostegno delle associazioni e degli enti del territorio.
Un ringraziamento particolare è rivolto all’Amministrazione comunale, alla Cooperativa Agricola Braccianti, alle Parrocchie del Vicariato, ai Lions, all’Emporio Solidale, agli Scout, alla Libera Università per gli Adulti, a Cervia Social Food e all’Aeronautica Militare del 15° Stormo di Cervia.