Oltre otto tonnellate di generi alimentari raccolti grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno di più di 200 volontari . È il bilancio della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare a Cervia, che sabato 14 novembre ha coinvolto dodici supermercati della città e del forese.

La quantità maggiore riguarda legumi e verdure in scatola, con 1.759 chili, seguiti dalla pasta (1.585 kg) e da pelati e passata di pomodoro (1.366 kg). Sono stati raccolti anche 847 chili di riso, 820 di biscotti, prodotti per la colazione e merende, 575 chili di zucchero, latte e altri prodotti, 551 chili di olio, 302 chili di tonno e carne in scatola e 214 chili di alimenti per l’infanzia e omogeneizzati.