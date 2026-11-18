Contenere i costi energetici, diversificare le entrate e rendere più solida l’attività agricola in una fase di forte pressione sulla redditività. È la strategia portata avanti da Agrisfera, cooperativa agricola braccianti con sede a Sant’Alberto, nel Ravennate, che ha affiancato alla produzione agricola e all’allevamento gli investimenti nelle energie rinnovabili. Il percorso comprende impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 1.175 kWp e la produzione di biometano nello stabilimento di Mandriole, che può arrivare a 3,5 milioni di metri cubi standard all’anno.

La scelta si inserisce in un contesto in cui i costi di produzione agricola aumentano e i prezzi di vendita faticano a garantire margini adeguati. Secondo le stime Ismea sui costi medi, produrre grano duro in Italia costa tra 30,20 e 31,80 euro al quintale, mentre a novembre 2026 le quotazioni di mercato oscillano tra 25,50 e 29,30 euro al quintale. A pesare sulle aziende è anche la riduzione dei sostegni della Politica agricola comune (Pac). Per Agrisfera, associata a Legacoop Romagna e a Promosagri, la risposta passa dall’integrazione tra coltivazioni, allevamento e produzione energetica, con l’obiettivo di ridurre i costi e affiancare ai ricavi agricoli nuove entrate.

Negli anni la cooperativa ha installato pannelli fotovoltaici sulle coperture della stalla, dell’officina, dell’agriturismo e di un capannone nell’area dell’impianto di Mandriole. La potenza complessiva raggiunge 1.175 kWp, di cui 700 kWp sulla sola stalla. La produzione annua è stimata in circa 1.290 MWh: tra il 70% e il 75% dell’elettricità generata sarà utilizzato direttamente nelle attività aziendali, consentendo di ridurre i prelievi dalla rete.

A Mandriole, invece, la cooperativa ha riconvertito a biometano l’impianto di biogas attivo dal 2011. L’intervento, che ha richiesto un investimento complessivo superiore a 10 milioni di euro, è entrato a regime nel 2026. Letame e liquami provenienti dalla stalla aziendale vengono utilizzati insieme a pollina e matrici vegetali per alimentare il processo di produzione. L’impianto può generare fino a 3,5 milioni di metri cubi standard di biometano all’anno, immessi nella rete Snam e destinati, attraverso un contratto di fornitura, a Marazzi Group, che li utilizza per sostituire il gas fossile nei processi produttivi della ceramica.

Il ciclo coinvolge anche i terreni agricoli. Il digestato, il materiale residuo della digestione anaerobica, viene infatti distribuito sui campi per restituire nutrienti al suolo e contribuire a ridurre l’impiego di concimi di sintesi.

«Questa integrazione ci dà maggior solidità economica, soprattutto nel medio-lungo periodo, potendo contare su entrate programmabili su orizzonti pluriennali», spiega Giovanni Giambi, direttore generale di Agrisfera. «In questo modo si può continuare a fare produzioni agricole e superare anche i momenti più critici in termini di redditività agricola». Per Giambi, «il binomio tra agricoltura ed energia è infine vincente anche per l’intera comunità».

La cooperativa aderisce inoltre a Energia Romagna, il progetto di comunità energetiche promosso da Legacoop Romagna per consentire a imprese, cittadini ed enti di condividere l’energia prodotta da impianti rinnovabili locali. Tra le possibilità allo studio c’è anche la partecipazione a un progetto di agrivoltaico, una soluzione che permette di produrre elettricità da fonte solare mantenendo la coltivazione dei terreni e che potrebbe offrire un’ulteriore opportunità di diversificazione delle entrate.

Il percorso di Agrisfera si inserisce in una strategia più ampia che riguarda le sette cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna. «Le sette cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna, che coltivano 11.600 ettari, nel 2024 hanno prodotto 40.000 megawattora di energia rinnovabile da cinque impianti di digestione anaerobica e da fotovoltaico. È anche così che le CAB rispondono alla crisi del reddito agricolo: investendo, non arretrando», dichiara Stefano Patrizi, presidente di Promosagri, la struttura di servizio delle sette cooperative.

Agrisfera ha sede a Sant’Alberto e opera tra le province di Ravenna e Ferrara. Conta 86 soci e 110 addetti, coltiva 3.541 ettari di superficie agricola utilizzata e alleva 1.265 bovini, di cui 655 vacche in lattazione. Alle coltivazioni convenzionali e biologiche affianca la produzione di latte biologico, l’agriturismo e le attività legate alle energie rinnovabili.