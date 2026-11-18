Sala al completo al Cinema City per l’incontro con Alberto Pellai , medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, protagonista sabato scorso di un appuntamento delle Domeniche Detox, il progetto regionale dedicato a promuovere un rapporto più consapevole con la tecnologia e gli schermi.

Al centro dell’incontro, dal titolo “Ti farò correre in salita. Educare alla fatica nel tempo della gratificazione istantanea”, il tema dell’educazione alla fatica e della capacità di affrontare le difficoltà in una società che abitua sempre più alla ricerca di soddisfazioni immediate.

La partecipazione è stata molto numerosa, tanto da riempire la sala del Cinema City. Per consentire anche a chi non è riuscito a essere presente di ascoltare l’intervento, è stata realizzata una registrazione video, ora disponibile online.