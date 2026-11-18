È una classe ravennate ad aggiudicarsi il premio assoluto della ventesima edizione del Guidarello Giovani. A vincere è stata la 4ª Agraria dell’ITAS Perdisa-Morigia di Ravenna, premiata per il video realizzato dopo la visita all’azienda Bunge, nella categoria dedicata al formato digitale.

La giuria, presieduta da Stefano Gismondi, ha riconosciuto al progetto la capacità di raccontare una realtà industriale attraverso un’idea originale e dinamica, partendo dai molteplici utilizzi della materia lavorata per mostrare quanto l’attività dell’impresa sia vicina alla vita quotidiana. Il video alterna le scene girate dagli studenti alla presentazione dell’azienda, illustrandone i numeri, la dimensione internazionale e le opportunità professionali, con un uso efficace del linguaggio digitale.

La ventesima edizione del premio ha visto anche il riconoscimento di altri due istituti del territorio. Nella categoria formato testuale, intitolata alla memoria del giornalista ravennate Lorenzo Tazzari, ha vinto la classe 4ª B MAT dell’Istituto professionale Olivetti-Callegari di Ravenna, con un reportage realizzato dopo la visita a Marcegaglia.

Il lavoro è stato apprezzato per aver scelto di andare oltre impianti, numeri e tecnologia, concentrandosi sulle persone che lavorano nell’industria. Attraverso testimonianze di generazioni ed esperienze differenti, gli studenti hanno affrontato temi come sicurezza, competenze, responsabilità e rapporti umani.

Il premio speciale Sostenibilità d’impresa è stato assegnato alla classe 4ª AS del Liceo Scientifico Torricelli-Ballardini di Faenza, che dopo la visita a Cabot ha realizzato un sito dedicato alla sostenibilità aziendale. Il progetto approfondisce diversi aspetti, dall’ambiente alla comunità, dalla presenza internazionale alle certificazioni, e comprende anche un’intervista all’amministratore delegato.

La cerimonia di premiazione si è svolta quest’anno per la prima volta a Lugo, nel rinnovato Teatro Rossini, coinvolgendo oltre 400 studenti nelle visite alle imprese del territorio.

Ad aprire la giornata sono stati i saluti della sindaca di Lugo Elena Zannoni e del presidente di Confindustria Romagna Mario Riciputi. È seguito un confronto sulle opportunità che il territorio può offrire alle nuove generazioni, con la partecipazione di Giulia Drago di Umana, Tomaso Tarozzi, consigliere delegato all’Education di Confindustria Romagna, Hiba Alif, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Ravenna, Cristina Franchini della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e Anna Lombardo dell’Ufficio scolastico provinciale di Ravenna.

Per celebrare i vent’anni del progetto, gli organizzatori hanno voluto coinvolgere anche uno studente che aveva preso parte alle prime edizioni: Lorenzo Mengolini, originario dell’Appennino romagnolo e oggi Growth Design Director di Kraken a Londra. Attraverso una video-intervista, Mengolini ha ripercorso il proprio cammino professionale, offrendo agli studenti uno sguardo sulle possibilità che possono aprirsi dopo gli anni della scuola.

La giornata ha lasciato spazio anche alla musica, con l’esibizione del giovane pianista americano David Borisov, allievo del maestro Mauro Minguzzi alla Scuola Malerbi di Lugo, diretta da Matteo Salerno.