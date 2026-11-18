Il lavoro di una Giunta non si misura nei tempi burocratici dell’aula consiliare, ma nella capacità concreta di governare la città. Il vicesindaco repubblicano Eugenio Fusignani non ha alcun bisogno di difese d’ufficio: come ogni repubblicano ha nell’impegno per il bene comune la propria stella polare e, al di là degli imprevisti o dei problemi di salute che possono capitare a chiunque, a parlare per lui sono i fatti. E i fatti dicono che la sua azione amministrativa ha prodotto risultati straordinari, sia in termini assoluti sia nel confronto con altre realtà.

Parliamo di scelte chiare e di un lavoro costante e misurabile che ha cambiato in meglio Ravenna: l’aumento dell’organico della Polizia Locale, la sconfitta dell’abusivismo commerciale sulle spiagge dei nostri lidi, l’azzeramento dell’abusivismo nei parcheggi cittadini e la sostanziale cancellazione delle questue moleste in centro storico. A questo si aggiungono gli investimenti continui nella videosorveglianza in città e nel forese, gli interventi mirati nella zona della stazione e nel quartiere Farini, l’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, atteso da 95 anni per normare in modo strutturale ciò che prima si affrontava con singole ordinanze, fino al coinvolgimento attivo del volontariato, all’attivazione del controllo di vicinato e al protocollo innovativo con la Cooperativa Spiagge per la sorveglianza notturna degli arenili. Questo solo per citarne alcune, senza contare le tante risorse portate negli Accordi di Programma con la Regione, l’ultimo dei quali concordato il 13 agosto nella sua postazione in Comune mentre tutta l’opposizione si scaldava al sole delle spiagge.

Sentire le forze di centrodestra impartire lezioni sulla sicurezza fa francamente sorridere: i fallimenti del loro governo nazionale su sicurezza e ordine pubblico sono sotto gli occhi di tutti, e i sette decreti sicurezza varati finora non sono altro che la certificazione plastica di quell’incapacità. Se anche l’esecutivo Meloni avesse avuto le stesse presunte “inefficienze” che la destra locale imputa al vicesindaco, oggi l’Italia sarebbe un Paese decisamente più sicuro ed efficiente.

La verità è che questa opposizione, per conquistare un po’ di visibilità, non ha altro appiglio che scalare i banchi istituzionali e sbraitare, mettendo in mostra tutta la propria inconsistenza politica e una totale ignoranza dei problemi reali e delle soluzioni concretamente attuabili nel perimetro delle leggi vigenti. Privi di qualsiasi visione per la città, non sanno fare altro che ricorrere all’attacco personale mirato, un tiro al bersaglio che, per come è costruito, lascia peraltro intuire il sospetto di una regia eterodiretta che ha nomi e cognomi ben precisi anche in taluni ambienti della stessa maggioranza. Noi continuiamo a lavorare per Ravenna; a loro lasciamo volentieri le sceneggiate in aula.