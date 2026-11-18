La Cassa di Ravenna si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Cesena, con un affidamento che durerà fino al 31 dicembre 2031 e la possibilità di un rinnovo per ulteriori tre anni.

Il nuovo incarico amplia la presenza dell’istituto bancario nella gestione dei servizi di tesoreria degli enti pubblici del territorio. Nel Cesenate, la Cassa svolge già questo servizio per l’Unione Rubicone e Mare e per i Comuni di Savignano sul Rubicone, Borghi, Longiano, Sogliano al Rubicone, San Mauro Pascoli e Roncofreddo.