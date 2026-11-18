La Cassa di Ravenna si aggiudica il servizio di tesoreria del Comune di Cesena fino al 2031
La Cassa di Ravenna si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Cesena, con un affidamento che durerà fino al 31 dicembre 2031 e la possibilità di un rinnovo per ulteriori tre anni.
Il nuovo incarico amplia la presenza dell’istituto bancario nella gestione dei servizi di tesoreria degli enti pubblici del territorio. Nel Cesenate, la Cassa svolge già questo servizio per l’Unione Rubicone e Mare e per i Comuni di Savignano sul Rubicone, Borghi, Longiano, Sogliano al Rubicone, San Mauro Pascoli e Roncofreddo.
Numerosi anche gli incarichi in provincia di Ravenna, dove l’istituto gestisce le tesorerie del Comune e della Provincia di Ravenna, della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, dell’Autorità di Sistema Portuale, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina.
A questi si aggiungono i servizi di tesoreria dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e Sant’Agata sul Santerno.
Con l’aggiudicazione della gara del Comune di Cesena, la Cassa di Ravenna, istituto privato e indipendente fondato nel 1840, consolida dunque la propria attività nei servizi bancari rivolti alle amministrazioni pubbliche della Romagna.