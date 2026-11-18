Giovedì 19 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, la sede provinciale di Confartigianato Imprese Ravenna, in viale Berlinguer 8, ospiterà un incontro dedicato alla medicina delle migrazioni, con l’intervento di Tiziana Marzulli, direttrice del Distretto sanitario di Ravenna. L’appuntamento è il terzo del nuovo ciclo di “I giovedì della salute – Quattro chiacchiere col medico”, promosso dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) della provincia di Ravenna insieme ad Ancos.

La rassegna, giunta alla sesta edizione, propone cinque incontri tra ottobre e dicembre 2026, pensati per offrire ai cittadini occasioni di informazione e approfondimento su temi legati alla salute e alla prevenzione. Tutti gli appuntamenti si svolgono nella sede di Confartigianato, dalle 16.30 alle 18.30.