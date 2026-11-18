Trecento rose rosse sulla facciata del Municipio, una camminata attraverso i luoghi simbolo della città e una mostra realizzata dagli studenti per riflettere su quei comportamenti che, anche quando non lasciano segni visibili, possono diventare forme di violenza. Massa Lombarda si prepara alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un calendario di quattro appuntamenti, dal 21 al 28 novembre, promossi dal Comune insieme all’UDI, alle scuole e alle realtà culturali del territorio.

A caratterizzare le iniziative di quest’anno sarà l’installazione Vogliamo il pane, ma anche le rose, realizzata dalle volontarie dell’UDI – Unione Donne in Italia di Massa Lombarda. Il pannello, composto da 300 rose rosse, sarà esposto sulla facciata del Municipio e richiama una storica rivendicazione delle lavoratrici tessili di Lawrence, negli Stati Uniti, che nel 1912 scioperarono chiedendo non soltanto salari adeguati, ma anche condizioni di vita dignitose. Un messaggio che, a distanza di oltre un secolo, continua a richiamare il diritto delle donne all’indipendenza economica, alla libertà e alla piena partecipazione sociale.

Il programma dal 21 al 28 novembre

Il primo appuntamento è sabato 21 novembre alle 11 al Centro Culturale Venturini, con il gruppo di lettura Venturiniani in Biblioteca e il reading DelendaDea (Distruggere la Dea). La rappresentazione prende spunto dalle vicende di attrici celebri, tra cui Marilyn Monroe e Natalie Wood, per raccontare il divario tra l’immagine pubblica e la sofferenza privata. Le protagoniste, impegnate a contendersi il ruolo di una dea, portano alla luce storie personali segnate dalla violenza e dalla tragedia.

Il 25 novembre, giorno della ricorrenza internazionale, è in programma la Camminata in rosso, con partenza alle 20 dalla scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto, in via Roma 17. Il percorso toccherà alcuni luoghi della città nei quali sono presenti panchine rosse: il Centro Culturale Venturini, in viale Zaganelli 2, e la sede dell’UDI in piazza Marmirolo 2. L’arrivo sarà in piazza Matteotti, davanti all’installazione delle 300 rose.

Giovedì 26 novembre alle 21, alla Sala del Carmine, andrà in scena Quello che resta. Per Giulia, per tutte, reading teatrale di Alessia Arcolaci, Chiara Atalanta Ridolfi e Alessandra Evangelisti, con Alessia Arcolaci e Alessandra Evangelisti, le voci dei familiari delle vittime e le musiche dal vivo di Giulia Anania.

Lo spettacolo nasce dall’omonimo podcast prodotto da Vanity Fair e racconta la violenza di genere attraverso le storie di alcune donne vittime di femminicidio, a partire da Giulia Cecchettin. Accanto alla sua vicenda, vengono ricordate Giordana Di Stefano, Tiziana Rizzi, Sofia Castelli e Carmela Cirillo. Al centro ci sono le testimonianze e il dolore delle famiglie, ma anche il bisogno di restituire identità e voce alle donne uccise.

L’ultimo appuntamento sarà sabato 28 novembre alle 10 al Centro Culturale Venturini, con l’inaugurazione della mostra Un filo rosso che ci unisce, sottotitolata Non è normale – Piccolo museo delle cose che non dovremmo mai considerare normali.

L’esposizione è curata dagli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto e sarà visitabile fino al 9 dicembre. Attraverso fotografie, installazioni artistiche, opere grafiche, caviardage e altri elaborati, gli studenti affrontano il tema della violenza psicologica, concentrandosi su parole, gesti e atteggiamenti di controllo, umiliazione e limitazione della libertà che spesso vengono minimizzati o considerati normali.

Il valore della prevenzione e della partecipazione

“La violenza contro le donne non riguarda soltanto i singoli episodi che arrivano alla cronaca, ma anche comportamenti, pregiudizi e discriminazioni che possono trovare spazio nella vita quotidiana – dichiara Stefano Sangiorgi, sindaco di Massa Lombarda –. Per questo è importante che il 25 novembre non si esaurisca in una ricorrenza simbolica. Le iniziative proposte coinvolgono associazioni, cittadini e scuole, dando spazio a linguaggi e generazioni differenti. Le 300 rose rosse esposte sul Municipio e la camminata attraverso la città sono segni visibili di un impegno che deve proseguire ogni giorno, attraverso l’educazione, il rispetto e la difesa dei diritti”.

“Prevenire la violenza significa anche imparare a riconoscerla nelle sue forme meno evidenti, a partire da quella psicologica, che può manifestarsi attraverso il controllo, l’umiliazione e la limitazione della libertà personale – sottolinea Laura Guardigli, assessora alla Cultura e all’Inclusione del Comune di Massa Lombarda –. Il programma di quest’anno affronta il tema attraverso la cultura, il teatro e la partecipazione. Particolarmente significativo è il coinvolgimento degli studenti nella mostra “Un filo rosso che ci unisce”: educare al rispetto e alla parità fin dalla scuola è uno degli strumenti più importanti per contrastare stereotipi e comportamenti violenti. Ringrazio l’UDI, le associazioni, le realtà culturali, gli insegnanti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative”.