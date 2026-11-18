Al centro della protesta ci sono anche i tagli al personale scolastico previsti dalla manovra del governo Meloni. Il provvedimento inizialmente indicava una riduzione, a partire dall’anno scolastico 2027/28, di 4.925 docenti e 2.049 lavoratori Ata, quasi 7mila posti che si sarebbero aggiunti agli 8mila già tagliati con la manovra del 2025. Il governo ha successivamente annunciato una marcia indietro, ma per Potere al Popolo non si tratta di una concessione: «Non è merito dei tavoli a Palazzo Chigi, dove qualcuno si è seduto con il governo prima ancora di fare un’ora di sciopero. È successo perché il 30 ottobre, con lo sciopero generale convocato dall’Unione Sindacale di Base, il paese si è fermato».