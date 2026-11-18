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Piazze divise per lo sciopero del 20 novembre: gli studenti saranno in piazza San Francesco, contro guerra e riarmo. PaP Ravenna aderisce
Una piazza autonoma da quella convocata dai sindacati confederali, per protestare contro la guerra, il riarmo e la militarizzazione della formazione. Potere al Popolo annuncia la propria partecipazione allo sciopero studentesco internazionale di venerdì 20 novembre a Ravenna, con ritrovo alle 9 in piazza San Francesco, insieme agli studenti che hanno promosso la mobilitazione.
Nella nota si sottolinea la scelta degli studenti di convocare una manifestazione distinta da quella dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, rivendicando la propria autonomia rispetto a organizzazioni accusate di essersi rese «complici della distruzione del mondo della scuola e del lavoro».
Al centro della protesta ci sono anche i tagli al personale scolastico previsti dalla manovra del governo Meloni. Il provvedimento inizialmente indicava una riduzione, a partire dall’anno scolastico 2027/28, di 4.925 docenti e 2.049 lavoratori Ata, quasi 7mila posti che si sarebbero aggiunti agli 8mila già tagliati con la manovra del 2025. Il governo ha successivamente annunciato una marcia indietro, ma per Potere al Popolo non si tratta di una concessione: «Non è merito dei tavoli a Palazzo Chigi, dove qualcuno si è seduto con il governo prima ancora di fare un’ora di sciopero. È successo perché il 30 ottobre, con lo sciopero generale convocato dall’Unione Sindacale di Base, il paese si è fermato».
L’organizzazione collega la mobilitazione studentesca alle proteste contro il carovita, la perdita di potere d’acquisto dei salari, la precarietà e il caro affitti, oltre che alle iniziative contro il genocidio in Palestina. Secondo Potere al Popolo, questi temi sono legati al definanziamento della scuola e dell’università, alla privatizzazione dei servizi pubblici e all’aumento delle spese militari, cresciute di oltre 14 miliardi.
«Sono aspetti di un modello economico che continua a subordinare i bisogni degli studenti e dei lavoratori agli interessi delle imprese, della rendita e dell’economia di guerra», si legge nel comunicato.
Potere al Popolo invita quindi a partecipare al corteo di venerdì e annuncia anche la propria presenza alla manifestazione nazionale di sabato 12 dicembre a Roma, contro la guerra e il carovita.