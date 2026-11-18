Da via Massimo D’Azeglio al borgo San Rocco, passando per via Cividale e arrivando fino a Bastia. Il Comune di Ravenna mette in programma nuovi interventi sulla viabilità cittadina e del forese, con un investimento complessivo di 400mila euro per il rifacimento di pavimentazioni stradali e la manutenzione dei marciapiedi.

La Giunta ha approvato due progetti, del valore di 200mila euro ciascuno, finanziati attraverso il Piano degli investimenti 2026-2028. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la percorribilità di alcune strade e percorsi pedonali di interesse pubblico.

Da via D’Azeglio a Porta Sisi: le strade interessate

Tra gli interventi più rilevanti c’è quello in via Massimo D’Azeglio, dove è previsto il ripristino della pavimentazione dell’intera carreggiata per circa 420 metri. I lavori comprenderanno anche bonifiche profonde della struttura stradale, con il rifacimento dello strato intermedio in binder dove necessario e del successivo tappeto di usura.

Intervento anche in largo Andreana Tavelli, lo spazio davanti a Porta Sisi, nel borgo San Rocco. Qui il Comune prevede la sistemazione del manto stradale lungo tutti i 55 metri dell’area e una riqualificazione finalizzata a limitare la sosta delle auto, per rendere lo spazio più fruibile da pedoni e ciclisti diretti anche agli esercizi commerciali della zona.

Il progetto comprende inoltre alcuni tratti di via San Mama, via Nervesa e via Rubicone. In via Rubicone sarà ripristinata una corsia della carreggiata per circa 190 metri, con interventi di bonifica profonda del pacchetto bituminoso. In via Nervesa è invece prevista la sistemazione dell’intera carreggiata per una lunghezza di circa 100 metri.

Nuovo marciapiede in via Cividale e asfaltatura a Bastia

Non ci sono soltanto le strade carrabili. In via Cividale è prevista la manutenzione straordinaria del marciapiede sul lato compreso tra via Sacile e via dei Partigiani, per un tratto di circa 140 metri.

I lavori prevedono la posa di una nuova cordonata e di una soletta in calcestruzzo, seguite dalla stesura del tappeto di usura in conglomerato bituminoso. Saranno inoltre realizzati, dove necessari, gli interventi sulla segnaletica orizzontale e integrata quella verticale.

L’altro intervento nel forese riguarda via Vecchia Palazzina, a Bastia, dove è prevista l’asfaltatura. La strada svolge una funzione di collegamento tra due arterie principali della località, via Petrosa e via Erbosa.