Presentazione|
Ravenna, Paolo Occhipinti al Mercato Coperto racconta la sua doppia vita tra Sanremo e i grandi settimanali
Prima il palcoscenico, poi le redazioni dei grandi settimanali italiani. La storia professionale di Paolo Occhipinti attraversa due mondi apparentemente lontani, quello della musica leggera e quello del giornalismo. Una vicenda che l’ex direttore di Oggi racconta nel suo nuovo libro, La doppia vita di John Foster. Storie di canzoni e di giornali, pubblicato da Cairo Editore, che presenterà a Ravenna giovedì 19 novembre.
L’appuntamento è alle 18 sulla terrazza del Mercato Coperto, in piazza Andrea Costa, nell’ambito della rassegna letteraria Storie e Persone. A dialogare con l’autore saranno Letizia Magnani, giornalista e scrittrice, e Salvatore Giannella, giornalista e scrittore.
Il nome di John Foster potrebbe non essere immediatamente riconosciuto da tutti, ma dietro quello pseudonimo si nasconde proprio Paolo Occhipinti. Negli anni Sessanta, prima di diventare uno dei direttori più conosciuti della stampa periodica italiana, Occhipinti si era fatto conoscere nel mondo della musica leggera, arrivando a partecipare per due volte al Festival di Sanremo, nel 1965 e nel 1966. Tra i suoi successi musicali c’è Amore scusami.
La seconda vita, quella nel giornalismo, comincia al settimanale Oggi, dove Occhipinti approda quando è ancora uno studente universitario. In seguito dirige Novella 2000 e Annabella, prima di tornare alla guida di Oggi, di cui è stato direttore complessivamente per 26 anni. Successivamente ricopre anche l’incarico di direttore editoriale di RCS Periodici.
Nel libro l’autore intreccia ricordi personali, incontri e retroscena, ripercorrendo decenni di storia italiana attraverso le esperienze vissute nelle due professioni. Dalle canzoni e dai palcoscenici alle redazioni, dalle interviste ai protagonisti dello spettacolo ai rapporti con personaggi della politica e della cultura.
Un racconto che restituisce anche uno spaccato delle trasformazioni della musica e dell’informazione, attraverso lo sguardo di chi le ha attraversate da protagonista.
Al termine della presentazione è previsto un brindisi con bollicine