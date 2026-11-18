Prima il palcoscenico, poi le redazioni dei grandi settimanali italiani. La storia professionale di Paolo Occhipinti attraversa due mondi apparentemente lontani, quello della musica leggera e quello del giornalismo. Una vicenda che l’ex direttore di Oggi racconta nel suo nuovo libro, La doppia vita di John Foster. Storie di canzoni e di giornali, pubblicato da Cairo Editore, che presenterà a Ravenna giovedì 19 novembre.

L’appuntamento è alle 18 sulla terrazza del Mercato Coperto, in piazza Andrea Costa, nell’ambito della rassegna letteraria Storie e Persone. A dialogare con l’autore saranno Letizia Magnani, giornalista e scrittrice, e Salvatore Giannella, giornalista e scrittore.