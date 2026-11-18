Imparare a parlare in pubblico con maggiore sicurezza, gestire l’emozione e comunicare le proprie idee in modo chiaro ed efficace. Sono gli obiettivi di “ParolecheConquistano”, il laboratorio pratico di comunicazione e public speaking che torna a Ravenna nell’ambito delle attività di Kantieriteatrali, con la conduzione di Alessandro Braga.

Il percorso è rivolto a chi desidera migliorare la propria capacità di esprimersi davanti agli altri, sia nella vita professionale sia in quella personale. Presentare un progetto, intervenire durante una riunione, sostenere un colloquio o parlare davanti a un gruppo sono situazioni sempre più frequenti, nelle quali la capacità di comunicare con naturalezza può fare la differenza.

Il laboratorio propone tecniche ed esercizi derivati dall’esperienza teatrale per imparare a gestire le emozioni, rafforzare la propria presenza e rendere più efficace la comunicazione.

Gli incontri si terranno nella sede CAPIT di Ravenna, in via Gradenigo 6, nelle serate del 24 e 27 novembre e dell’1, 3 e 10 dicembre, dalle 20.45 alle 22.45. Il laboratorio è aperto a tutti.

A condurlo sarà Alessandro Braga, attore e regista teatrale, da anni impegnato nella realizzazione di laboratori rivolti ad adulti e studenti, nei quali il teatro diventa uno strumento di espressione personale, relazione e crescita.