Parlare in pubblico|
Ravenna, torna “ParolecheConquistano”: laboratorio di public speaking con Alessandro Braga
Imparare a parlare in pubblico con maggiore sicurezza, gestire l’emozione e comunicare le proprie idee in modo chiaro ed efficace. Sono gli obiettivi di “ParolecheConquistano”, il laboratorio pratico di comunicazione e public speaking che torna a Ravenna nell’ambito delle attività di Kantieriteatrali, con la conduzione di Alessandro Braga.
Il percorso è rivolto a chi desidera migliorare la propria capacità di esprimersi davanti agli altri, sia nella vita professionale sia in quella personale. Presentare un progetto, intervenire durante una riunione, sostenere un colloquio o parlare davanti a un gruppo sono situazioni sempre più frequenti, nelle quali la capacità di comunicare con naturalezza può fare la differenza.
Il laboratorio propone tecniche ed esercizi derivati dall’esperienza teatrale per imparare a gestire le emozioni, rafforzare la propria presenza e rendere più efficace la comunicazione.
Gli incontri si terranno nella sede CAPIT di Ravenna, in via Gradenigo 6, nelle serate del 24 e 27 novembre e dell’1, 3 e 10 dicembre, dalle 20.45 alle 22.45. Il laboratorio è aperto a tutti.
A condurlo sarà Alessandro Braga, attore e regista teatrale, da anni impegnato nella realizzazione di laboratori rivolti ad adulti e studenti, nei quali il teatro diventa uno strumento di espressione personale, relazione e crescita.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare CAPIT Ravenna al numero 0544 591715, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, oppure scrivere a info@capitra.it.