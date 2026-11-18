Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Fusignano hanno arrestato un 38enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, destinatario di una misura cautelare in carcere per una rapina in abitazione commessa nel febbraio 2026 ai danni di una donna ultraottantenne in un paese della provincia di Pordenone. L’uomo si sarebbe presentato a casa dell’anziana fingendosi un perito dei Carabinieri e, con il pretesto di dover controllare alcuni oggetti collegati a una rapina, si sarebbe fatto consegnare tutti i suoi preziosi in oro.

La donna, convinta di avere di fronte un vero appartenente all’Arma, aveva affidato all’uomo quanto richiesto. Una volta ottenuto il bottino, di cospicuo valore economico e affettivo per la vittima, che custodiva negli oggetti i ricordi di una vita, il 38enne sarebbe fuggito dopo averla minacciata. L’anziana era stata soccorsa dai veri Carabinieri, che con le successive indagini erano riusciti a identificare il presunto responsabile, domiciliato a Fusignano. Dopo l’arresto, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Ravenna.

L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli rafforzati dalla Compagnia dei Carabinieri di Lugo nelle ultime ventiquattro ore, con 17 pattuglie impegnate lungo le principali vie di comunicazione e nei centri del territorio lughese. Particolare attenzione è stata riservata a Villa San Martino, Voltana e San Lorenzo di Lugo, dove erano stati segnalati diversi furti in abitazione. Nel corso del servizio sono state fermate 75 autovetture e controllate oltre 150 persone.

Durante la serata i Carabinieri di Lugo hanno inoltre fermato una donna alla guida della propria auto, risultata positiva all’alcol test con un tasso alcolemico di 1,2 grammi per litro. Per la conducente sono scattati il ritiro della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica di Ravenna.

A Bagnacavallo, i militari della locale Stazione hanno identificato un uomo all’esterno di un locale pubblico. Dal controllo dei documenti è emerso che la sua carta d’identità era priva di chip biometrico. Il possessore è stato denunciato e il documento sottoposto a sequestro.

I controlli hanno riguardato anche il contrasto agli stupefacenti: diversi giovani, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di sostanze destinate al cosiddetto uso personale. Complessivamente sono state sequestrate cinque dosi, per un totale di circa 10 grammi. Tra i possessori c’è anche un sedicenne: tutti saranno segnalati alla Prefettura di Ravenna.