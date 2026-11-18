Alberghi da ammodernare, campeggi da rendere più efficienti, strutture ricettive da adeguare alle nuove esigenze di chi viaggia. La Regione Emilia-Romagna mette sul tavolo 27 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese turistiche e migliorare la qualità dell’accoglienza. Una misura che interessa da vicino anche la Riviera romagnola, dove la riqualificazione dell’offerta ricettiva rappresenta uno dei temi centrali per la competitività delle località balneari.

La Giunta regionale ha approvato il nuovo bando finanziato attraverso il Programma Fesr 2021-2027, destinato a finanziare interventi di ammodernamento, riqualificazione e ampliamento delle strutture esistenti. L’obiettivo è favorire un’offerta turistica più accessibile, sostenibile e attrezzata, con nuovi servizi per gli ospiti e una maggiore attenzione ai consumi energetici e idrici.

La novità riguarda anche l’entità dei contributi: per alberghi e strutture ricettive all’aria aperta il finanziamento massimo sale a 250mila euro, 50mila in più rispetto al precedente bando.

«Vogliamo sostenere le imprese turistiche su due fronti: accompagnare gli investimenti per rinnovare le strutture e migliorare i servizi, e facilitare l’accesso al credito, perché la qualità dell’accoglienza dipende anche dalla capacità delle imprese di programmare e realizzare i propri progetti», afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni.

Contributi fino a 250mila euro per alberghi e campeggi

Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 40% della spesa ammessa, percentuale che può salire fino al 50% grazie alle premialità previste.

Per alberghi e strutture ricettive all’aria aperta, come campeggi e villaggi turistici, l’investimento minimo richiesto è di 250mila euro. Sono finanziabili la riqualificazione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture esistenti, il rinnovo di arredi e attrezzature e l’introduzione di servizi innovativi e digitali.

Tra gli interventi ammessi rientrano anche quelli per migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale. È possibile finanziare nuove strutture ricettive all’interno di immobili già esistenti, mentre sono escluse le nuove costruzioni su terreni non edificati.

Fondi anche per case vacanza e affittacamere

Una quota fino a un milione di euro è riservata al settore extralberghiero, in particolare a case e appartamenti per vacanze e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale.

In questo caso l’investimento minimo richiesto è di 50mila euro e il contributo massimo può arrivare a 40mila euro per impresa, comprese le eventuali premialità.

Possono partecipare esclusivamente le piccole e medie imprese che siano contemporaneamente proprietarie degli immobili, titolari e responsabili della gestione dell’attività ricettiva.

Sono quindi escluse le semplici locazioni turistiche, le attività di gestione di appartamenti ammobiliati per uso turistico svolte in forma non imprenditoriale e i bed and breakfast.

Gli interventi finanziabili riguardano la qualificazione delle strutture esistenti, il rinnovo delle dotazioni e il miglioramento dei servizi. Non sono ammessi nuovi insediamenti né ampliamenti.

È previsto inoltre un vincolo di cinque anni dalla data di pagamento del contributo: per questo periodo dovranno essere mantenute sia la proprietà degli immobili sia l’attività ricettiva, salvo subentri espressamente autorizzati. Non sarà possibile riportare gli immobili alla locazione abitativa ordinaria.

Efficienza energetica, accessibilità e destagionalizzazione

Tra gli obiettivi del bando ci sono la riduzione dei consumi energetici e idrici, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la riduzione degli sprechi e il miglioramento dell’accessibilità delle strutture.

Nella valutazione dei progetti saranno considerati anche l’innovazione dei servizi, la digitalizzazione, la sostenibilità sociale, la sicurezza e la capacità di rafforzare l’offerta turistica. Particolare attenzione sarà riservata alla destagionalizzazione, all’integrazione con i servizi e le filiere locali e all’ampliamento del periodo di apertura delle strutture.

Sono previste maggiorazioni del contributo per le imprese che presentano determinati requisiti, tra cui nuova occupazione stabile, presenza femminile o giovanile, interventi per migliorare l’accessibilità alle persone con disabilità, innovazione sociale, recupero dei materiali e riduzione dei rifiuti. Ulteriori cinque punti percentuali sono riconosciuti agli interventi realizzati nelle aree montane o interne.

Altri 600mila euro per facilitare l’accesso al credito

Accanto ai 27 milioni per la riqualificazione delle strutture, la Regione rafforza anche gli strumenti per sostenere finanziariamente le imprese turistiche.

La Giunta ha deliberato ulteriori 600mila euro destinati ai Confidi, che si aggiungono ai 3 milioni già assegnati nel 2026. Le risorse complessive arrivano così a 3,6 milioni di euro e serviranno ad agevolare l’accesso al credito attraverso l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e il sostegno alle garanzie.

I fondi sono assegnati ai sei Confidi già beneficiari del programma regionale e dovranno essere utilizzati entro 24 mesi.

Quando presentare domanda

La Regione ha anticipato il calendario per consentire alle imprese di preparare i progetti e organizzare gli investimenti. Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale Sfinge 2020. Sarà possibile compilare e validare le richieste dalle ore 10 del 14 gennaio 2027. L’invio sarà invece aperto dalle ore 10 del 27 gennaio alle ore 13 del 16 febbraio 2027, salvo chiusura anticipata.

Gli sportelli potranno infatti chiudere prima al raggiungimento di 270 domande per alberghi e strutture all’aria aperta e di 30 domande per case e appartamenti per vacanze e affittacamere.

Le spese saranno ammissibili dal 1° gennaio 2027 e gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2028, salvo proroga.