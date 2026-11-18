Variante della SS16, un passo avanti per l’opera che interessa Alfonsine e Lavezzola: Anas consegna i lavori
Un passo avanti per la realizzazione della variante alla Statale 16 Adriatica, un’opera che interessa da vicino anche il territorio ravennate. Anas ha annunciato il 18 novembre la consegna dei lavori per la variante di Argenta, progetto che coinvolge le province di Ferrara e Ravenna e che prevede un nuovo tracciato attraverso i territori comunali di Argenta e Alfonsine, fino al raccordo con la viabilità esistente nei pressi di Lavezzola.
La consegna dei lavori rappresenta un nuovo passaggio nell’iter di un’infrastruttura programmata da tempo. L’investimento complessivo previsto supera i 251 milioni di euro.
L’intervento rientra nel più ampio progetto di variante alla SS16 nel tratto compreso tra il chilometro 101,330 e il chilometro 147,420, nelle province di Ferrara e Ravenna.
Il nuovo asse stradale partirà a nord di Argenta, in prossimità della strada provinciale per Portomaggiore, dove sarà realizzato uno svincolo a livelli sfalsati per garantire il collegamento con la città e la continuità con l’attuale tracciato della SS16.
Dopo aver attraversato i territori di Argenta e Alfonsine per circa 8 chilometri, il percorso si ricongiungerà alla Statale Adriatica nei pressi dell’abitato di Lavezzola, in corrispondenza del chilometro 120,500.
Sono previsti tre svincoli: quello di via del Fitto, all’inizio del tracciato, quello di San Biagio e lo svincolo finale per l’innesto sulla SS16.
Il progetto comprende inoltre sei ponti, un viadotto, tre cavalcavia, tre sottovia e due sottopassi pedonali e ciclopedonali. L’intervento consegnato da Anas completerà la variante alla SS16 in corrispondenza dell’abitato di Argenta, in prosecuzione dello Stralcio 2, già realizzato.
Secondo quanto comunicato da Anas, l’opera punta a ridurre il traffico che attraversa gli abitati di Argenta e Conselice e, di conseguenza, ad abbattere le emissioni di CO2.
Per il territorio ravennate, il nuovo collegamento interessa in particolare Alfonsine e Lavezzola, inserendosi nel più ampio progetto di riassetto della viabilità lungo la Statale Adriatica.