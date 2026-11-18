Un passo avanti per la realizzazione della variante alla Statale 16 Adriatica, un’opera che interessa da vicino anche il territorio ravennate. Anas ha annunciato il 18 novembre la consegna dei lavori per la variante di Argenta, progetto che coinvolge le province di Ferrara e Ravenna e che prevede un nuovo tracciato attraverso i territori comunali di Argenta e Alfonsine, fino al raccordo con la viabilità esistente nei pressi di Lavezzola.