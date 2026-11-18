Allerta meteo arancione per vento sul territorio di Cervia nella giornata di giovedì 19 novembre. Sono previste raffiche di vento da burrasca forte, con velocità tra 75 e 88 km/h e possibili intensificazioni, soprattutto lungo la costa e sulla pianura romagnola.

In via precauzionale il Comune ha disposto la chiusura di parchi, giardini pubblici, pinete, aree verdi e cimiteri. Vietato anche l’accesso a moli e banchine.

L’allerta numero 114, emessa dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna, è valida dalla mezzanotte di mercoledì 18 novembre alla mezzanotte di giovedì 19.

I venti saranno prevalentemente sud-occidentali, di burrasca forte, con raffiche che potranno superare localmente gli 88 km/h. Nella prima parte della giornata sono previste anche piogge diffuse. Il vento potrà inoltre provocare un aumento del moto ondoso, con effetti sul mare anche sotto costa.

Il Comune raccomanda di evitare le aree maggiormente esposte alle raffiche, le strade alberate e i luoghi in cui potrebbero cadere rami, alberi o tegole. Da tenere a distanza anche strutture all’aperto come tensostrutture, impalcature, gazebo, cartelloni pubblicitari e installazioni provvisorie.