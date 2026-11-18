Allerta meteo arancione per vento sul territorio comunale di Ravenna. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 novembre, alla mezzanotte di domani, giovedì 19, è in vigore l’allerta numero 114, emessa dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da venti sud-occidentali di burrasca forte, con velocità previste tra 75 e 88 km/h. Sono possibili anche rinforzi e raffiche di intensità superiore, in particolare sull’intera fascia appenninica, sulla pianura romagnola e lungo la costa.

Nella prima parte della giornata sono inoltre previste piogge diffuse su tutto il territorio regionale.

In vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, invita i cittadini ad adottare le opportune misure di autoprotezione. “Raccomando di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione lungo i viali alberati, nelle aree verdi e nei parchi”, dichiara il sindaco.

È quindi importante mettere in sicurezza gli oggetti che potrebbero essere spostati o danneggiati dalle raffiche e prestare particolare attenzione nelle zone con alberature.

Il testo completo dell’allerta numero 114 è consultabile sul portale regionale Allerta Meteo Emilia-Romagna, dove sono disponibili anche le indicazioni su come comportarsi prima, durante e dopo un’allerta, nella sezione “Informati e preparati”. Gli aggiornamenti sono pubblicati anche sul profilo X @AllertaMeteoRER.

Il Comune di Ravenna ricorda inoltre la possibilità di iscriversi ad Alert System, il servizio di informazione telefonica utilizzato per diffondere comunicazioni di protezione civile e avvisi di pubblica utilità alla cittadinanza.