Teatro|
A Cotignola arriva “Antropolaroid” di Tindaro Granata per “Sipario 13 Autumn” al teatro Binario
Sabato 21 novembre alle 21 il palco del teatro Binario di Cotignola ospiterà Tindaro Granata con Antropolaroid, lo spettacolo che ha consacrato l’autore e attore al grande pubblico. A quindici anni dal debutto e ormai prossimo alla cinquecentesima replica, questo monologo continua ad attraversare l’Italia emozionando gli spettatori.
Il titolo Antropolaroid fonde la ricerca antropologica con l’istantanea fotografica, trattenendo nella memoria immagini e racconti tramandati. Attraverso l’antica tecnica orale del cunto siciliano, Granata ripercorre e romanza gli episodi più salienti della propria famiglia: quattro generazioni, dai primi del Novecento fino ai giorni nostri, in una terra, la Sicilia, attraversata da amore, senso della giustizia, solidarietà, emigrazione, mafia e ricerca della libertà.
L’attore sostituisce il classico meccanismo del racconto con una messa in scena fatta di dialoghi serrati. Solo in scena, con grande abilità trasformativa, dà corpo e voce a uomini e donne di ogni età: la narrazione si snoda dal bisnonno Francesco nel 1925 fino al nonno Tindaro e alla fuitina d’amore con Maria Casella negli anni Quaranta, proseguendo con le vicende del padre Teodoro, emigrato in Svizzera e poi falegname in Sicilia, per arrivare infine alla storia dello stesso Tindaro Granata. Dagli anni del servizio militare in Marina e dall’incontro con il nipote del boss del suo paese d’origine, Patti, lo spettacolo conduce fino alla partenza decisiva verso Roma per inseguire il sogno di diventare attore e fare cinema.
Ne nasce un lavoro definito di «cupa bellezza», attraversato da un’inquietudine che lascia spazio anche a momenti di amara ironia, grazie alla caratterizzazione dei personaggi e al ritmo del racconto.
Il teatro Binario è in viale Vassura 18/a Cotignola. Il costo del biglietto è di 18 euro per l’intero e di 16 euro per il ridotto (riservato ai giovani fino ai 26 anni e agli over 65), con apertura della biglietteria prevista un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.