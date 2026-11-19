Sabato 21 novembre alle 21 il palco del teatro Binario di Cotignola ospiterà Tindaro Granata con Antropolaroid, lo spettacolo che ha consacrato l’autore e attore al grande pubblico. A quindici anni dal debutto e ormai prossimo alla cinquecentesima replica, questo monologo continua ad attraversare l’Italia emozionando gli spettatori.

Il titolo Antropolaroid fonde la ricerca antropologica con l’istantanea fotografica, trattenendo nella memoria immagini e racconti tramandati. Attraverso l’antica tecnica orale del cunto siciliano, Granata ripercorre e romanza gli episodi più salienti della propria famiglia: quattro generazioni, dai primi del Novecento fino ai giorni nostri, in una terra, la Sicilia, attraversata da amore, senso della giustizia, solidarietà, emigrazione, mafia e ricerca della libertà.

L’attore sostituisce il classico meccanismo del racconto con una messa in scena fatta di dialoghi serrati. Solo in scena, con grande abilità trasformativa, dà corpo e voce a uomini e donne di ogni età: la narrazione si snoda dal bisnonno Francesco nel 1925 fino al nonno Tindaro e alla fuitina d’amore con Maria Casella negli anni Quaranta, proseguendo con le vicende del padre Teodoro, emigrato in Svizzera e poi falegname in Sicilia, per arrivare infine alla storia dello stesso Tindaro Granata. Dagli anni del servizio militare in Marina e dall’incontro con il nipote del boss del suo paese d’origine, Patti, lo spettacolo conduce fino alla partenza decisiva verso Roma per inseguire il sogno di diventare attore e fare cinema.

Ne nasce un lavoro definito di «cupa bellezza», attraversato da un’inquietudine che lascia spazio anche a momenti di amara ironia, grazie alla caratterizzazione dei personaggi e al ritmo del racconto.