Il Premio Letterario Francesco Serantini – Tribunato di Romagna si avvia alla parte conclusiva della XVIII edizione. Venerdì 20 novembre, alle ore 18:30, presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri, sarà svelata la terzina delle opere finaliste tra le quali, entro la prima quindicina del gennaio 2027, sarà designata l’opera vincitrice che si aggiudicherà il premio e il compenso in denaro.

Sono infatti già stati selezionati i tre titoli finalisti che, va ricordato, dovevano essere opere di narrativa di qualsiasi genere di ispirazione romagnola, vale a dire ambientate nella Romagna geografica o nella quale la storia, le tradizioni, la cultura, la lingua e la memoria della Romagna avessero adeguato rilievo. La partecipazione è andata ben oltre ogni ottimistica previsione e spazia dagli autori nazionali a quelli regionali con una significativa quota rosa. Sono, per citarne solo alcuni e in ordine rigorosamente alfabetico, i nomi di Luca Casadei, Iacopo Gardelli, Sabrina Grementieri, Fabio Mongardi, Claudio Panzavolta, Luca Restivo, Beppe Sangiorgi, Nicoletta Verna.

La selezione è stata operata dalla giuria guidata dallo scrittore e Tribuno Paolo Casadio e composta dai Tribuni Franco Albertini, Paolo Morelli, Andrea Sirotti Gaudenzi, Gian Piero Zinzani, Giordano Zinzani. «È stata per tutti noi una bella sorpresa – sottolinea il Primo Tribuno Giordano Zinzani a nome di tutta la giuria – non solo per il numero dei partecipanti, ma per la capacità delle autrici e degli autori di inserire nelle trame, con grande abilità, le caratteristiche specificate dal bando, ovvero la romagnolità espressa in tutte le sue forme. Possiamo testimoniare la realtà di una “letteratura romagnola” vivace, rigorosa nei suoi riferimenti, consapevole della propria storia, variegata nei suoi registri comunicativi».