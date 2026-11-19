Il bilancio di previsione 2027-2029 e il Documento unico di programmazione (Dup) saranno tra i principali argomenti della prossima seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo, convocata per martedì 24 novembre alle 19.30.

Nel corso della riunione verranno inoltre esaminate alcune variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, al Dup e al piano degli investimenti per lo stesso triennio. All’ordine del giorno figurano anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo al rimborso di spese processuali e alcune modifiche al regolamento comunale che disciplina i rapporti con le associazioni.

Spazio anche a tre ordini del giorno riguardanti il sostegno alla genitorialità e il contrasto alla denatalità, la richiesta di revisione del nuovo Codice della strada e gli investimenti nella mobilità sostenibile, oltre al completamento della nuova Statale 16 Adriatica e agli interventi per la sicurezza e la manutenzione dell’arteria.