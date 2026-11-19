AMBIENTE|
Bassa Romagna, tre iniziative dedicate agli alberi e al riciclo creativo
In occasione della Giornata nazionale degli alberi e della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, il Ceas Bassa Romagna propone tre appuntamenti gratuiti dedicati a cittadini, famiglie e bambini. Domenica 22 novembre il podere Pantaleone di Bagnacavallo ospiterà la Festa degli alberi, con mostre, laboratori e visite guidate, mentre a Casa Monti di Alfonsine si terrà un laboratorio di riciclo creativo per bambini e ragazzi. Giovedì 26 novembre, alle 17, la biblioteca Trisi di Lugo proporrà letture animate e attività di riuso di carta e cartone. Le iniziative intendono sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale, della biodiversità e della riduzione dei rifiuti. Tutte le attività sono gratuite.
Per informazioni e prenotazioni: podere Pantaleone, tel. 347 4585280; Casa Monti, tel. 0545 299149, mail casamonti@atlantide.net; biblioteca Trisi, tel. 0545 299558, WhatsApp 339 5380983, mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.