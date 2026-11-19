In occasione della Giornata nazionale degli alberi e della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, il Ceas Bassa Romagna propone tre appuntamenti gratuiti dedicati a cittadini, famiglie e bambini. Domenica 22 novembre il podere Pantaleone di Bagnacavallo ospiterà la Festa degli alberi, con mostre, laboratori e visite guidate, mentre a Casa Monti di Alfonsine si terrà un laboratorio di riciclo creativo per bambini e ragazzi. Giovedì 26 novembre, alle 17, la biblioteca Trisi di Lugo proporrà letture animate e attività di riuso di carta e cartone. Le iniziative intendono sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale, della biodiversità e della riduzione dei rifiuti. Tutte le attività sono gratuite.