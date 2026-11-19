escursioni ambientali|
Camminata urbana di Trail Romagna alla scoperta degli alberi della città di Ravenna
La Repubblica Italiana ha riconosciuto il 21 novembre quale Giornata nazionale degli alberi al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
In occasione della Giornata internazionale degli alberi, Trail Romagna, in collaborazione con SiAmoNatura, invita a una camminata urbana alla scoperta degli alberi della nostra città. Un’occasione per attraversare alcuni angoli di Ravenna con uno sguardo diverso, imparando a riconoscere gli alberi che abitano le nostre strade e i nostri spazi verdi, scoprendone curiosità, caratteristiche e il prezioso ruolo che svolgono nel nostro ambiente. Durante il percorso ci concederemo anche alcune piccole pause dedicate alla respirazione consapevole, per rallentare, ascoltare il nostro respiro e ritrovare un contatto più profondo con la natura, anche nel cuore della città.
Ritrovo alla Rocca Brancaleone il 21 novembre alle ore 14.30, partenza itinerario ore 15. Iscrizioni su www.trailromagna.eu