È Ninja, con Andrea Collina al timone, a guidare la classifica provvisoria del Campionato Invernale Monotipi Classe J24 2026-2027 – XXI Memorial Stefano Pirini, in corso nelle acque antistanti la spiaggia di Milano Marittima. Dopo le prime cinque regate, l’imbarcazione armata da Francesco Nucara, Capo Flotta Golfo dei Poeti, precede di un solo punto l’equipaggio Under 25 di Jay Jay, capitanato da Giulio Casetti.

La manifestazione, organizzata dal Circolo Nautico Cervia Amici della Vela ASD su delega della Federazione Italiana Vela, è arrivata alla seconda tappa. Nonostante le preoccupazioni per il maltempo e le difficoltà di accesso al porto legate al problema dell’insabbiamento del canale, domenica si sono disputate due prove combattute e caratterizzate da continui salti di vento. Non è stato invece possibile completare la terza regata: il vento è calato sul lato di poppa e la bandiera N su A ha decretato la conclusione delle prove.

La giornata ha comunque offerto condizioni meteorologiche favorevoli, con sole e temperature quasi primaverili. Più complicato, ancora una volta, il rientro in porto: per evitare di toccare il fondo, le imbarcazioni sono state costrette a navigare sbandate su un lato. Una criticità che, secondo gli organizzatori, si ripresenta da anni e per la quale non sono stati ancora adottati interventi risolutivi.

Le vittorie delle due regate disputate sono andate rispettivamente a Jay Jay e a Tuoni e Fulmini. La prima, Ita 500, è l’imbarcazione Under 25 armata dal Circolo Nautico Amici della Vela e capitanata da Giulio Casetti, con Matteo Guardigli al timone. La seconda, Ita 480, è armata e timonata da Massimo Magnani, presidente del Circolo Nautico Cesenatico, che ha chiuso la giornata con un secondo e un primo posto.

Nella classifica provvisoria dopo cinque prove, Ninja (Ita 496, CV Ravennate) è al primo posto con 8 punti, grazie a una sequenza di piazzamenti 2, 2, 1, 3 e 3. Alle sue spalle Jay Jay (9 punti; UFD, 1, 2, 1, 5), mentre al terzo posto si trova Tuoni e Fulmini (CNC Cesenatico), con 15 punti e i risultati UFD, 7, 5, 2 e 1.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 novembre, quando si tornerà in mare per l’ultima giornata della prima manche. Seguirà una pausa per le festività natalizie e per i mesi più freddi. La seconda manche si svolgerà nei fine settimana del 13-14 e 27-28 febbraio, con il 27 febbraio indicato come eventuale recupero, e del 13-14 marzo, con il 13 marzo come possibile giornata di recupero. Le regate conclusive e la premiazione sono in programma il 14 marzo.