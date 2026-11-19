Proseguono gli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla strada provinciale 306 Casolana, nel territorio di Casola Valsenio, ancora interessato dai lavori avviati dopo l’alluvione del maggio 2023. Il cantiere del Formichino è concluso ed è in fase di collaudo, mentre quello degli Olmatelli è ancora in corso e, dopo alcuni imprevisti, dovrebbe terminare entro l’inizio della primavera 2027.

Lo stato di avanzamento dei lavori è stato verificato ieri mattina nel corso di alcuni sopralluoghi ai quali hanno partecipato la presidente della Provincia, Valentina Palli, il consigliere delegato alla Viabilità, Luca Della Godenza, e il sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati, accompagnati dai tecnici.

Al Formichino l’intervento ha riguardato il consolidamento della scarpata, sia a monte sia a valle della strada, attraverso la realizzazione di un muro di sostegno su pali. I due cantieri, vicini tra loro, non hanno potuto procedere contemporaneamente per ragioni di sicurezza e per evitare interferenze tra le lavorazioni: è stato quindi necessario programmarli in successione.

Il cantiere degli Olmatelli, tuttora aperto, ha invece subito un rallentamento a causa del ritrovamento di un ordigno bellico durante i lavori, poi rimosso in condizioni di sicurezza. Le opere sono riprese, ma con un ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Anche in questo caso si tratta di interventi di consolidamento, che prevedono la realizzazione di muri di sostegno, l’inserimento di pali di fondazione e la posa di gabbioni a valle della strada.

Il protrarsi dei lavori sulla Casolana continua a pesare sui collegamenti tra la Romagna e la Toscana. Il sindaco Maurizio Nati ha ricordato il ruolo strategico della provinciale 306 non soltanto per i residenti di Casola Valsenio e delle zone a sud del paese, ma anche per la comunità di Palazzuolo sul Senio, per la quale Faenza e la Romagna rappresentano un riferimento per servizi essenziali, sanità, istruzione, lavoro e attività economiche.

«È una situazione molto complessa e sentita, soprattutto per chi vive e si sposta quotidianamente tra la Romagna e la Toscana. La SP 306, la Casolana, riveste un ruolo strategico fondamentale: non è soltanto un’arteria di collegamento locale per i residenti di Casola Valsenio e per le zone a sud del paese, ma rappresenta una via di comunicazione vitale anche per la comunità di Palazzuolo sul Senio. Per moltissimi cittadini toscani, infatti, Faenza e la Romagna costituiscono il punto di riferimento naturale per i servizi essenziali, dalla sanità all’istruzione, fino alle attività economiche e lavorative».

Nati ha sottolineato che i cantieri ancora aperti e le limitazioni alla circolazione comportano disagi e tempi di percorrenza più lunghi, con ripercussioni sulla vita quotidiana di chi attraversa la valle. «Per questo ho espresso sollecitazioni anche nei confronti della Provincia per riportare all’attenzione il disagio che questa valle sta ancora attraversando. Mi sono fatto portavoce del territorio nel chiedere certezze sui tempi di completamento per tornare a una piena normalità».

La Provincia ha assicurato di aver raccolto le richieste del territorio e del sindaco, con il quale è stato ribadito il rapporto di collaborazione istituzionale. Durante l’incontro è stata inoltre concordata l’organizzazione, nei prossimi giorni, di un sopralluogo congiunto tra tecnici comunali e provinciali per verificare le condizioni di sicurezza e consentire la riapertura della pista ciclo-pedonale.

«Come Provincia stiamo gestendo circa 30 milioni di euro di lavori di ricostruzione post-alluvione nella nostra collina, uno sforzo straordinario per ripristinare e mettere in sicurezza la viabilità», ha dichiarato Luca Della Godenza. «In particolare, il cantiere del Formichino è concluso, mentre quello degli Olmatelli, nonostante alcuni imprevisti, dovrebbe terminare entro l’inizio della primavera 2027. Questi sopralluoghi sono fondamentali per verificare direttamente l’avanzamento dei lavori e confrontarci sulle criticità ancora da risolvere».