Lorenzo Falcioni - presidente di Cia Romagna

Dopo le due settimane di presidi a Montecitorio, la mobilitazione prosegue il 26 novembre in Europa, dove sarà presente anche una delegazione di Cia Romagna

Cia chiede una Politica agricola europea forte e autonoma, giusta remunerazione del lavoro agricolo che ogni giorno garantisce cibo e futuro ai territori, e regole più semplici

I conti non tornano anche in Europa. Dopo le due settimane di presidi davanti a Montecitorio, la mobilitazione di Cia-Agricoltori Italiani arriva a Bruxelles.

Il 26 novembre, anche una delegazione di Cia Romagna farà parte della folta delegazione di agricoltori Cia guidata dal presidente nazionale Cristiano Fini che parteciperà alla marcia simbolica promossa dal Copa-Cogeca per chiedere un reale cambio di rotta sulla Pac post 2027.

La manifestazione si svolgerà in concomitanza con il Consiglio europeo straordinario, che riunirà a Bruxelles i capi di Stato e di governo dell’Ue per un passaggio cruciale nei negoziati sul futuro bilancio comunitario, con ricadute decisive sul livello di sostegno assicurato alla Pac, in vista del vertice conclusivo di dicembre.

Obiettivo della protesta, ribadire che la nuova Pac, così come prospettata, è inaccettabile. I tagli al budget e la perdita di autonomia delle politiche agricole rischiano di compromettere il futuro delle imprese, la competitività del settore e la tenuta delle aree rurali. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di una più equa distribuzione del valore lungo la filiera, per garantire agli agricoltori redditi dignitosi e maggiore potere contrattuale, e di una reale semplificazione normativa, con meno burocrazia per le aziende.

La marcia, con inizio alle ore 14.30, attraverserà il cuore delle istituzioni Ue. La partenza è prevista da Place du Luxembourg, davanti al Parlamento europeo. Il corteo proseguirà nei pressi della Commissione europea, lungo Rue Stevin, per concludersi vicino alla sede del Consiglio europeo, in Rue de la Loi.

I conti non tornano, né a Roma né a Bruxelles. Continuiamo a mobilitarci per chiedere una Pac forte, autonoma e adeguatamente finanziata, una giusta remunerazione del lavoro agricolo e regole più semplici. L’Europa deve dare risposte concrete a chi ogni giorno garantisce cibo e futuro ai territori.