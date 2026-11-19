Commozione anche a Ravenna per la morte di Corrado Augias. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, il giornalista e scrittore aveva 91 anni. Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più autorevoli del panorama culturale italiano, protagonista di una lunga carriera tra giornalismo, televisione e letteratura.

Dopo avere lavorato per ‘L’Espresso’ e ‘Panorama’ Corrado Augias ha legato la sua attività giornalistica in particolare a ‘la Repubblica’, quotidiano di cui fu uno dei fondatori insieme a Eugenio Scalfari e al quale è rimasto legato per tutta la sua carriera.

Molto popolare la sua lunga collaborazione con la Tv. Nel 1987 aveva ideato e condotto su Rai 3 ‘Telefono giallo’, trasmissione diventata un punto di riferimento per l’approfondimento dei grandi casi di cronaca nera e dei misteri italiani. Negli anni successivi aveva condotto programmi come ‘Babele’, ‘Enigma’, ‘Le storie – Diario italiano’, ‘Quante storie’ e ‘Città segrete’, dedicati alla storia, alla letteratura e alla cultura.

Dopo aver lasciato la Rai, nel 2023 era passato a La7, dove ha dato vita fino all’ultimo a ‘La torre di Babele’, programma di approfondimento sui grandi temi dell’attualità e della società.

A Ravenna Corrado Augias è venuto più volte ed è stato premiato in almeno due occasioni importanti. Ha ricevuto nel 2002 il Premio Guidarello per il Giornalismo d’Autore Nazionale, sezione televisione. Nel 2017, invece, ha ricevuto il Premio Dante-Ravenna per le sue capacità di divulgatore culturale e ha ritirato il premio nel settembre 2017 nell’ambito del festival Dante 2021.