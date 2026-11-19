Un contributo della Pro loco, frutto di una cena di autofinanziamento che ha coinvolto le associazioni del territorio, e una donazione dell’ex sindaca Paola Pula: a Conselice sono stati raccolti complessivamente 1.555 euro a favore del gruppo comunale di Protezione civile. Le risorse saranno utilizzate per acquistare materiali e attrezzature e rafforzare la dotazione a disposizione dei volontari nelle situazioni di emergenza.

La parte più consistente della somma, 1.055 euro, è stata raccolta dalla Pro loco attraverso una cena organizzata il 22 settembre negli spazi ancora allestiti per la Sagra del Ranocchio, conclusasi la sera precedente. I prodotti gastronomici sono stati offerti da aziende della zona e all’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle associazioni del territorio conselicese. Al termine della serata, il ricavato è stato consegnato al gruppo comunale di Protezione civile.

Altri 500 euro sono stati donati da Paola Pula, sindaca di Conselice durante l’alluvione del maggio 2023. La somma corrisponde al risarcimento ottenuto in seguito al ritiro di una querela presentata per alcuni post diffamatori pubblicati sui social network nei suoi confronti durante quel periodo, e che l’ex prima cittadina ha scelto di devolvere ai volontari.