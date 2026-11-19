Conselice, 1.555 euro alla Protezione civile: donazioni per attrezzature e volontari
Un contributo della Pro loco, frutto di una cena di autofinanziamento che ha coinvolto le associazioni del territorio, e una donazione dell’ex sindaca Paola Pula: a Conselice sono stati raccolti complessivamente 1.555 euro a favore del gruppo comunale di Protezione civile. Le risorse saranno utilizzate per acquistare materiali e attrezzature e rafforzare la dotazione a disposizione dei volontari nelle situazioni di emergenza.
La parte più consistente della somma, 1.055 euro, è stata raccolta dalla Pro loco attraverso una cena organizzata il 22 settembre negli spazi ancora allestiti per la Sagra del Ranocchio, conclusasi la sera precedente. I prodotti gastronomici sono stati offerti da aziende della zona e all’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle associazioni del territorio conselicese. Al termine della serata, il ricavato è stato consegnato al gruppo comunale di Protezione civile.
Altri 500 euro sono stati donati da Paola Pula, sindaca di Conselice durante l’alluvione del maggio 2023. La somma corrisponde al risarcimento ottenuto in seguito al ritiro di una querela presentata per alcuni post diffamatori pubblicati sui social network nei suoi confronti durante quel periodo, e che l’ex prima cittadina ha scelto di devolvere ai volontari.
«Non possiamo che ringraziare l’ex sindaca Paola Pula, per la sua donazione, e la Pro loco, che ha organizzato la cena dei volontari – commentano Raffaele Alberoni, assessore con delega alla Protezione civile, e Gianluigi Bartolini, coordinatore del gruppo dei volontari di Protezione civile di Conselice –. Il gruppo di Protezione civile di Conselice è attualmente composto da oltre 40 volontari, e negli ultimi anni c’è stato un importante incremento delle attrezzature e del numero stesso dei volontari, conseguenza del miglioramento della loro formazione. I nuovi contributi raccolti nelle scorse settimane serviranno proprio ad aumentare ulteriormente le competenze e incrementare la dotazione degli strumenti necessari per affrontare le emergenze che potrebbero interessare il nostro territorio in futuro».