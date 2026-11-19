Sono la cooperativa di comunità Incontro di Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, e Almaflores di Pennabilli, nell’alta Valmarecchia Riminese, i due progetti vincitori della nona edizione di Coopstartup Romagna, il bando promosso da Legacoop Romagna, Coopfond, Coop Alleanza 3.0 e Federcoop Romagna per sostenere la nascita di nuove imprese cooperative. Entrambi hanno ottenuto un premio del valore complessivo di 15mila euro, tra contributi a fondo perduto e servizi di accompagnamento.

Le due iniziative premiate operano in ambiti differenti, ma entrambe puntano a sviluppare attività economiche legate al territorio. La cooperativa Incontro, già costituita a Bagnara di Romagna a partire dalla gestione dell’edicola del paese, intende ampliare la propria attività introducendo nuovi servizi rivolti alla cittadinanza. Almaflores, invece, è un progetto specializzato nella coltivazione e nella trasformazione di piante officinali, con sede a Pennabilli.

Per ciascun gruppo il riconoscimento comprende 10mila euro a fondo perduto e 5mila euro in servizi forniti da Federcoop Romagna. È previsto inoltre un piano annuale di assistenza sanitaria agevolata per i soci lavoratori con contratto di lavoro dipendente di durata pari o superiore a dodici mesi, attivabile entro sei mesi dalla costituzione della cooperativa.

Con questa edizione, Coopstartup Romagna raggiunge un totale di 360mila euro di contributi erogati nel corso dei suoi nove anni di attività. Dalla nascita del programma sono stati presentati circa 200 progetti, con il coinvolgimento di oltre 750 persone, e sono state costituite 30 nuove imprese cooperative.

Alla premiazione hanno partecipato il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, la responsabile delle Attività sindacali Simona Benedetti e la referente di Coopstartup Romagna Elisabetta Cavalazzi.

“I progetti premiati in questa nona edizione confermano la capacità della cooperazione di dare risposte concrete ai bisogni dei territori, dalle comunità locali fino alle aree interne dell’Appennino – dichiarano il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi e la responsabile promozione Elisabetta Cavalazzi –. Guardiamo già a gennaio, quando presenteremo le novità della decima edizione con l’obiettivo di rendere Coopstartup Romagna uno strumento ancora più efficace per chi vuole fare impresa in forma cooperativa”.

Coopstartup Romagna viene realizzato con il supporto di Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Camera di Commercio della Romagna, Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, Assicoop Romagna Futura e Reciproca, con il patrocinio dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, e grazie alla collaborazione dei partner tecnici Cifla, AICCON, Art-ER, Cesena Lab, Piano Strategico di Rimini e Romagna Tech.