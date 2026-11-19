viabilità modificata|
Due giorni di manifestazioni a Faenza, possibili rallentamenti e stop al traffico lungo i percorsi
Il Comune di Faenza informa che sono previste modifiche temporanee alla circolazione nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 novembre, in occasione di due distinte manifestazioni che attraverseranno diverse strade del centro e della città. Durante il passaggio dei cortei, il traffico sarà sospeso lungo i percorsi interessati, con interruzioni limitate al tempo necessario al transito dei partecipanti.
Venerdì 20 novembre, dalle 8.30 alle 11.30, le sospensioni temporanee della circolazione riguarderanno piazza del Popolo, piazza della Libertà, corso Garibaldi, con attraversamento dell’incrocio con viale Ceramiche, il sottopasso ciclopedonale Garibaldi, via Ravegnana, via Giovanni Paolo II, via Granarolo, via Mengolina e via Proventa.
Sabato 21 novembre, dalle 15 alle 17.30 circa, il secondo corteo interesserà un percorso più esteso, con possibili interruzioni del traffico in via Corbara, via Testi, via Cova, via Fratelli Rosselli, via della Malta, via Forlivese, corso Europa, ponte delle Grazie, corso Saffi, via Manfredi, piazza Martiri della Libertà, via Marescalchi e piazza della Libertà.
La manifestazione proseguirà poi lungo via XX Settembre, via Laderchi, via Fanini, corso Mazzini, via Zanelli, via Santa Maria dell’Angelo e via Severoli, fino a piazza del Popolo.
In entrambe le giornate le limitazioni non saranno continuative per tutta la durata delle fasce orarie indicate, ma verranno applicate esclusivamente durante il passaggio dei cortei nelle singole strade.