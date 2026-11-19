Il Comune di Faenza informa che sono previste modifiche temporanee alla circolazione nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 novembre, in occasione di due distinte manifestazioni che attraverseranno diverse strade del centro e della città. Durante il passaggio dei cortei, il traffico sarà sospeso lungo i percorsi interessati, con interruzioni limitate al tempo necessario al transito dei partecipanti.