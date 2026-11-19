In occasione dell’82° anniversario dell’Eccidio dei Martiri di San Pancrazio (che ricorre il 17 novembre), l’Amministrazione comunale di Russi, unitamente al Comitato permanente antifascista di San Pancrazio e al Consiglio di zona della frazione, intende ricordare il contributo che, con i suoi Caduti, San Pancrazio ha dato alla resistenza e alla lotta per la libertà del Paese.

Dopo le commemorazioni di domenica 15 novembre a Ragone, domenica 22 novembre si terranno quelle a San Pancrazio. Rivolte soprattutto alle giovani generazioni, che non hanno vissuto quei tragici giorni, queste celebrazioni vogliono far sì che anche loro possano conoscere, apprezzare e ricordare sempre i nostri Concittadini che hanno immolato la loro vita, con estremo sacrificio, per ideali di libertà, giustizia sociale e pace, patrimonio inestimabile di civiltà e di democrazia.

Domenica 22/11/2026

Ore 9.15: Partenza del corteo da Via Molinaccio – Ang. Via E. Farini – Deposizione di una corona al Monumento dei Caduti in Via Randi, 11/1

Ore 9.45: Scuola Elementare: sosta al cippo di Maria Antonia Fabbri – Canzoni e letture dei ragazzi e delle ragazze della 4ª e 5ª della Scuola Elementare M. Fantozzi di San Pancrazio – Sarà presente Renzo Savini, Presidente provinciale A.N.P.I.

Ore 11.00: Celebrazione della Messa nella Chiesa di San Pancrazio