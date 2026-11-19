Un inseguimento ad alta velocità tra Lugo e Cotignola, poi la fuga a piedi nelle campagne e la cattura di uno dei tre occupanti dell’auto. È finita con un arresto l’operazione condotta nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre dalla Polizia locale della Bassa Romagna, con la collaborazione del Commissariato della Polizia di Stato di Lugo. In manette è finito un uomo di 30 anni, cittadino albanese residente a Forlì, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Un agente è rimasto ferito durante le fasi dell’intervento.

Tutto è iniziato intorno alle 17.30, durante un ordinario servizio di controllo del territorio. Grazie al sistema di lettura delle targhe, una pattuglia della Polizia locale ha intercettato tra Lugo e Cotignola una Lancia Delta segnalata come sospetta. Quando gli agenti hanno intimato l’alt, il conducente ha accelerato improvvisamente, dando inizio alla fuga.

Ne è nato un inseguimento particolarmente pericoloso. Secondo quanto ricostruito, l’auto ha raggiunto velocità di circa 150 chilometri orari, effettuando sorpassi rischiosi, ignorando gli stop e attraversando gli incroci senza rallentare. Una condotta che ha messo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti e degli agenti impegnati nell’inseguimento.

Dopo alcuni chilometri, i tre occupanti hanno abbandonato la vettura e sono scappati a piedi nelle campagne circostanti, cercando di sfruttare il buio. Gli agenti si sono lanciati al loro inseguimento, riuscendo a raggiungere uno dei fuggitivi all’interno di un vigneto, a circa cento metri dalla strada.

L’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza e colpendo al costato uno degli operatori. Con l’intervento del secondo agente è stato infine immobilizzato, accompagnato al comando della Polizia locale di Lugo e dichiarato in arresto.

Nel frattempo è stato richiesto l’intervento del Commissariato della Polizia di Stato di Lugo. Gli agenti hanno collaborato alle ricerche degli altri due occupanti della Lancia Delta, che al momento non sono stati rintracciati, e alle successive attività di polizia giudiziaria.

La perquisizione dell’automobile ha portato al rinvenimento di diversi oggetti, poi sequestrati: una smerigliatrice, cacciaviti, indumenti scuri, guanti e passamontagna. Nell’abitacolo sono stati trovati anche due ciondoli in oro, la cui provenienza è ancora in corso di accertamento.

Il trentenne, già gravato da precedenti di polizia anche per reati analoghi, è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. È stato inoltre denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ricettazione e violazioni del Codice della strada relative all’inosservanza dell’alt e alla fuga.

L’arresto è stato convalidato giovedì 19 novembre, con disposizione dell’obbligo di firma quotidiano. Nei suoi confronti la Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna ha inoltre applicato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nei Comuni di Lugo e Cotignola per quattro anni.

Il ringraziamento agli agenti

Sull’operazione è intervenuta Elena Zannoni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha ringraziato gli agenti della Polizia locale per il lavoro svolto e rivolto un augurio di pronta guarigione all’operatore rimasto ferito.

«Vogliamo ringraziare e complimentarci con gli agenti della polizia locale che hanno portato avanti l’operazione, siamo veramente orgogliosi del loro operato. Auspichiamo una rapida guarigione del collega che ha riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi», dichiara Zannoni.