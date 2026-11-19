Proseguono il 20 novembre, alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle Aie (Via Aldo Ascione 4 – Cervia), i Venerdì Culturali promossi dall’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia.

In programma la Commedia dialettale in tre atti di Andrea Allegri “E’ MARCHÉS DLA BUBÂNA”, presentata dalla Compagnia “Cvi de Magazén di S. Antonio di Ravenna”.

Con le commedie dialettali si intendono valorizzare le compagnie che operano in Romagna e che abbinano la passione per il teatro al recupero e alla valorizzazione del dialetto romagnolo.

Si prospetta quindi una serata piacevole e interessante, realizzata con la collaborazione .della gestione del Ristorante delle AIE che fa capo alla famiglia Battistini, con il patrocinio del Comune di Cervia e il sostegno di BCC Ravennate Forlivese Imolese.