Un nuovo inizio per il bar della galleria del centro commerciale Le Stuoie, in via Taglioni a Lugo. Dall’11 novembre il locale ha cambiato gestione e ha riaperto le porte con il nome di Bar Sara, affidato a Sara Casadio, che porta con sé una lunga esperienza nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza turistica.

Ad accogliere i clienti ci sono ambienti ampi e luminosi e uno staff numeroso, composto interamente da donne. Insieme a Sara, le collaboratrici si occupano ogni giorno del servizio, puntando sulla cordialità e sull’attenzione alle persone che frequentano il centro commerciale. Il bar è aperto tutti i giorni, dalle 6.30 alle 20.

Per Sara Casadio si apre così una nuova esperienza professionale, che mette a frutto gli anni di lavoro nel settore e la passione per l’accoglienza. Un’avventura che sarà presentata ufficialmente anche attraverso un momento di festa: l’inaugurazione del Bar Sara è in programma sabato 28 novembre, dalle 17.30 alle 19.30.