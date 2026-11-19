Offrire a bambini e ragazzi nuove opportunità di crescita, incontro e socializzazione, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie. È l’obiettivo di TogethERness, il progetto promosso dal Comune di Massa Lombarda e finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) della Regione Emilia-Romagna, presentato mercoledì 18 novembre nell’Aula Magna della scuola secondaria Salvo D’Acquisto.

All’incontro, rivolto in particolare alle famiglie, è intervenuta in collegamento Isabella Conti, assessora regionale al Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola. Al centro della presentazione le attività gratuite dedicate ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 18 anni, con particolare attenzione al contrasto delle povertà educative e all’inclusione dei giovani di origine straniera.

“Contrastare le povertà educative significa garantire a tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti le stesse opportunità di crescita, di relazione e di partecipazione, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie o dalla loro provenienza – ha dichiarato Isabella Conti –. È con questo obiettivo che, come Regione Emilia-Romagna sosteniamo progetti che offrono attività educative, culturali, sportive e ricreative gratuite, con particolare attenzione all’inclusione dei giovani di origine straniera.

Vogliamo investire in territori capaci di essere comunità educanti, dove la scuola, le istituzioni, il Terzo settore e le realtà associative collaborano per creare occasioni di incontro, socialità e crescita. Perché il diritto all’educazione non si esaurisce tra i banchi di scuola e nessuna bambina, nessun bambino e nessun ragazzo deve essere escluso dalle opportunità di scoprire i propri talenti, costruire relazioni e sentirsi parte della propria comunità. Progetti come TogethERness rappresentano un esempio concreto di questa visione”.

Un programma di attività per ogni età

Il progetto comprende iniziative differenziate in base all’età dei partecipanti e realizzate con il coinvolgimento di associazioni, operatori culturali e realtà educative del territorio.

Per le scuole dell’infanzia sono previsti incontri di danza educativa con Paola Ponti e laboratori artistici curati da Marilena Benini, questi ultimi rivolti anche agli alunni della scuola primaria. Agli studenti della scuola secondaria di primo grado sono dedicati percorsi di inclusione attraverso fumetto, musica e teatro, a cura di Canicola associazione culturale, in collaborazione con l’associazione Ca’ Rossa.

Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni sono già in corso il Cineforum, con dieci proiezioni alla Sala del Carmine fino al 20 febbraio 2027, e il Game Club, al Centro Culturale Venturini, con giochi di ruolo, giochi di società, videogame narrativi e arcade. Entrambe le iniziative sono curate da Officina Immaginata Società Cooperativa Sociale.

“Investire sulle opportunità educative dei più giovani significa investire sul futuro della nostra comunità – ha sottolineato Stefano Sangiorgi, sindaco di Massa Lombarda –. TogethERness nasce dalla collaborazione tra istituzioni e territorio per offrire a tutti i bambini e ragazzi occasioni di crescita e partecipazione, senza che le condizioni economiche o sociali diventino un ostacolo. Ringrazio l’assessora regionale Isabella Conti per la sua partecipazione e per l’attenzione che la Regione riserva a progetti capaci di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie”.

“Contrastare le povertà educative significa dare a ogni bambino e ragazzo la possibilità di scoprire le proprie capacità e coltivare interessi – ha aggiunto Laura Guardigli, assessora alla Cultura e all’Inclusione del Comune di Massa Lombarda –. Abbiamo scelto di proporre attività diverse, dall’arte al teatro, dalla musica al cinema e al gioco, perché ciascuno possa trovare qualcosa che lo appassioni e un luogo nel quale incontrare gli altri. L’inclusione si costruisce anche così, offrendo occasioni concrete di partecipazione”.

“Desidero ringraziare l’assessora Conti per essere intervenuta alla presentazione, la scuola per l’ospitalità, tutte le associazioni e i professionisti coinvolti nella realizzazione delle attività e le famiglie che hanno partecipato all’incontro – ha concluso Guardigli –. La collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio è fondamentale per far conoscere queste opportunità e renderle realmente accessibili a tutti”.

Il sostegno della Regione Emilia-Romagna

TogethERness è realizzato grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze e le povertà educative e sostenere l’integrazione e l’inclusione dei giovani stranieri nelle comunità locali.

L’intervento è identificato dal Rif. PA 2025-25977/RER.