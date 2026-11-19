Il porto di Ravenna entra in uno dei progetti strategici europei destinati a rafforzare l’autonomia industriale e la sicurezza degli approvvigionamenti del continente. La Commissione europea ha dato il via libera alla proposta italiana per la realizzazione del primo hub strategico europeo per lo stoccaggio delle materie prime critiche, che avrà il suo sito pilota a Porto Marghera, in Veneto, e coinvolgerà anche il porto ravennate all’interno di una rete integrata di infrastrutture portuali, logistiche e industriali del Nord-Est.

È una notizia importante per Ravenna e per il suo sistema portuale, che entra così in una partita di dimensione nazionale ed europea. L’obiettivo è costruire nell’area dell’Alto Adriatico una filiera capace di gestire l’approvvigionamento, il deposito, la trasformazione e il riciclo di metalli, minerali e materiali essenziali per l’industria, l’economia e le nuove tecnologie. Un sistema pensato anche per ridurre la dipendenza dalle forniture estere e garantire alle imprese una maggiore disponibilità di queste risorse in caso di crisi o interruzioni dei mercati internazionali.

Il progetto è stato ideato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti. Porto Marghera è stato individuato come primo sito pilota, mentre il porto di Ravenna parteciperà alla rete logistica e industriale che coinvolge le infrastrutture del Nord-Est. Un risultato che arriva dopo mesi di lavoro e di confronto istituzionale per fare in modo che anche lo scalo ravennate e la rete logistica dell’Emilia-Romagna fossero inseriti nella proposta italiana.

A sottolineare il significato del risultato sono il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni.

«Una notizia positiva – commentano –. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, anche in sinergia con l’Autorità di sistema portuale, perché il porto di Ravenna e la rete logistica dell’Emilia-Romagna fossero inclusi nella proposta italiana. Siamo molto contenti di collaborare con il Veneto e con le altre Regioni del Nord-Est. Riteniamo – aggiungono presidente e sindaco – che, per la natura del porto di Ravenna, specializzato nelle rinfuse, e per le elevatissime competenze di economia circolare presenti nel territorio, l’apporto che potremo dare alla strategia nazionale sarà ancora più rilevante di quanto percepito sinora».

Parole che richiamano due caratteristiche importanti del territorio ravennate: la specializzazione dello scalo nella movimentazione delle merci alla rinfusa e le competenze maturate nell’economia circolare, nel recupero e nella valorizzazione dei materiali. Elementi che possono rappresentare un contributo significativo alla costruzione della nuova filiera.

Si tratta di metalli, minerali e materiali indispensabili per numerosi settori produttivi e tecnologici, ma caratterizzati da un elevato rischio di interruzione dell’approvvigionamento. Tra questi rientrano le cosiddette terre rare, un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica utilizzati in diversi ambiti industriali e tecnologici.

La loro disponibilità è diventata una questione centrale per la competitività delle imprese e per la sicurezza economica europea. Batterie, elettronica, tecnologie avanzate e numerose produzioni industriali dipendono infatti dalla possibilità di reperire questi materiali, spesso attraverso catene di fornitura internazionali esposte a tensioni geopolitiche e commerciali.

Il progetto punta quindi non soltanto a creare una capacità di stoccaggio strategico, ma anche a favorire lo sviluppo di attività di trasformazione e riciclo, costruendo nuove opportunità industriali e di ricerca.

Benevolo: «Ravenna è dentro questo processo»

L’inserimento del porto ravennate nel progetto europeo si colloca in una strategia di diversificazione dello scalo che il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Francesco Benevolo, aveva illustrato anche in un’intervista a RavennaNotizie lo scorso 20 giugno.

In quell’occasione Benevolo aveva indicato proprio le materie prime critiche tra i dossier sui quali Ravenna avrebbe dovuto puntare per rafforzare il proprio ruolo, insieme all’energia, ai nuovi corridoi commerciali e allo sviluppo di ulteriori filiere produttive.

Parlando dell’hub europeo, aveva spiegato che Ravenna era riuscita a entrare nel processo grazie alla disponibilità di aree, a un porto operativo e a terminalisti già abituati a gestire questo tipo di merci. «Ravenna è dentro questo processo. Ora siamo alla fase 1.0», aveva dichiarato, precisando che si trattava ancora di una fase iniziale, normativa e progettuale.

L’annuncio del via libera europeo rappresenta ora un passaggio significativo in quel percorso. E proprio il presidente dell’Autorità portuale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna per il sostegno garantito all’iniziativa.

«Sono estremamente soddisfatto del lavoro sin qui svolto dall’Autorita’ di Sistema Portuale, e ringrazio la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Ravenna per il supporto che hanno sempre garantito in questa importante iniziativa. L’inserimento del porto di Ravenna all’interno di un progetto strategico di livello nazionale ed europeo come quello dell’hub per le materie prime critiche e le terre rare è un risultato importante che premia i nostri sforzi e consentirà nei prossimi mesi ed anni di consolidare il primato del nostro scalo nella movimentazione di rinfuse solide e di sviluppare questo settore economico ed occupazionale a vantaggio dell’intera comunità portuale e territoriale».