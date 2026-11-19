Sabato 21 novembre, alle 16, al MUSA – Museo del Sale di Cervia torna la visita guidata in dialetto romagnolo organizzata nell’ambito del progetto “Néca mè! Il dialetto non passa mai di moda” . Dopo la partecipazione registrata al primo incontro, i volontari del Gruppo Culturale Civiltà Salinara accompagneranno nuovamente i visitatori alla scoperta della storia della città e delle sue saline, attraverso racconti, aneddoti e testimonianze nella lingua della tradizione.

Il percorso si snoderà tra le sale del museo, dove i partecipanti potranno conoscere le abitudini, il lavoro e la vita quotidiana dei salinari, ascoltando le storie tramandate di generazione in generazione. Una modalità di visita che affianca alla scoperta del patrimonio storico la valorizzazione del dialetto, per lungo tempo lingua della comunità cervese e ancora oggi parte della sua identità culturale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Néca mè! Il dialetto non passa mai di moda”, promosso dalla Biblioteca comunale “Maria Goia” e dal MUSA in collaborazione con il Gruppo Culturale Civiltà Salinara e l’Associazione Tolmino Baldassari. Il programma è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge regionale 16/2014 per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti.