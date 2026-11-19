«Orietta, ma che lavanderia usi?». È la domanda, ironica ma non troppo, che le lavanderie artigiane della provincia di Ravenna rivolgono a Orietta Berti dopo le sue dichiarazioni a Che tempo che fa. Alla domanda se non andasse in lavanderia per pulire i propri capi, la cantante aveva risposto che quelli ritirati in tintoria hanno «una puzza terribile», raccontando anche di preferire il lavaggio dei cappotti in lavatrice, con risultati non sempre felici.

Una battuta che non è passata inosservata tra i professionisti del settore. A raccogliere la provocazione è stata Debora Leonelli, presidente di CNA Lavanderie Ravenna, che ha deciso di rispondere con una lettera aperta dal tono scherzoso, invitando la cantante a conoscere più da vicino il lavoro delle lavanderie artigiane.

L’occasione è la nuova edizione di Lavanderia Felice, in programma venerdì 20 e sabato 21 novembre nelle lavanderie associate a CNA che hanno aderito all’iniziativa in tutta la provincia di Ravenna.

«Abbiamo riso anche noi, ma ci teniamo a sfatare un luogo comune», spiega Leonelli. «La lavanderia artigiana di oggi lavora con tecnologie e prodotti moderni e i capi escono puliti e profumati. Soprattutto ci sono persone competenti, che sanno trattare ogni tessuto e allungano la vita dei vestiti. Così si risparmia e si spreca meno. È un mestiere fatto di professionalità e di relazione, e nei nostri quartieri ha anche un ruolo sociale».

Due giorni per riscoprire le lavanderie artigiane

Venerdì 20 e sabato 21 novembre le attività aderenti accoglieranno clienti abituali e nuovi visitatori con iniziative speciali, momenti di incontro e approfondimento, gadget in omaggio e piccoli buffet.

L’obiettivo è far conoscere un lavoro che richiede competenze tecniche, aggiornamento continuo e attenzione ai diversi tessuti e materiali. Un mestiere nel quale contano tanto la tecnologia e i prodotti utilizzati quanto l’esperienza di chi sa riconoscere come trattare un capo, evitando danni e contribuendo a prolungarne la durata.

C’è poi un aspetto che CNA vuole mettere in evidenza: il ruolo delle lavanderie come servizi di prossimità. Nei quartieri e nelle frazioni, queste attività rappresentano spesso punti di riferimento per i residenti, luoghi di relazione e incontro che contribuiscono a mantenere vivo il tessuto commerciale e sociale.

L’iniziativa Lavanderia Felice è realizzata da CNA Tintolavanderie Ravenna con il contributo di La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, GBM e Camera di Commercio di Ferrara Ravenna.

L’elenco delle lavanderie aderenti è consultabile sul sito CNA Ravenna.

LA LETTERA

Cara Orietta,

ti abbiamo vista da Fazio. Alla domanda «non vai al lavasecco?» hai risposto che quando ritiri un capo dalla lavanderia «ha una puzza terribile». E poi i tuoi cappotti finiscono in lavatrice, con i risultati che tutta Italia ha visto.

Come presidente delle lavanderie artigiane di CNA Ravenna, ti confesso che un po’ abbiamo riso e un po’ ci siamo offese. Così ti facciamo una domanda: Orietta, ma che lavanderia usi?

Da noi i capi profumano di pulito. Dietro il bancone ci sono professioniste e professionisti che sanno leggere un’etichetta, riconoscere un tessuto e scegliere il trattamento giusto. Usano macchinari e prodotti moderni, che con l’odore di “lavasecco” di una volta non hanno niente a che fare. Quanto ai cappotti: un buon cappotto non si butta in lavatrice e non si ricompra. Si cura.

Te lo diciamo da vicine di casa emiliano-romagnole, e ti facciamo un invito. Domani e sabato, 20 e 21 novembre, torna “Lavanderia Felice”: le lavanderie artigiane della provincia di Ravenna aderenti a CNA fanno festa con le loro clienti e i loro clienti. Vieni a trovarci con un cappotto, anzi mille, e annusa pure tutto quello che vuoi. Scommettiamo che cambierai idea?

Con simpatia e un po’ di ammorbidente,