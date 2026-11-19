Il Comune di Ravenna aderisce alla campagna nazionale di Confcommercio “Cities – Viviamo le città: La giornata delle chiavi. Riapriamo le porte al commercio”, con l’obiettivo di contrastare l’indebolimento della rete commerciale e rilanciare il ruolo dei negozi di prossimità nella vita dei centri storici, dei quartieri e delle frazioni.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di trasformazione che riguarda le città a livello nazionale. Tra i fattori che mettono in difficoltà il commercio tradizionale ci sono, come noto, il calo del potere d’acquisto, la concorrenza delle vendite online, il cambiamento delle abitudini dei consumatori e le crescenti difficoltà nel ricambio generazionale alla guida delle attività.

Per affrontare queste criticità, l’Amministrazione comunale ritiene necessario intervenire con strumenti concreti: dal recupero degli spazi commerciali sfitti alla promozione di nuove aperture di qualità, dalla mobilità sostenibile alla valorizzazione delle attività legate all’identità locale. L’attenzione riguarda in particolare le botteghe di vicinato e una rigenerazione urbana che tenga insieme qualità degli spazi e sicurezza.

Tra gli interventi già avviati c’è il bando comunale da 286mila euro, pubblicato nell’ambito del progetto di sviluppo dell’hub urbano “Destinazione Ravenna centro”. Il bando prevede contributi a fondo perduto per sostenere sia l’apertura di nuove attività economiche sia la riqualificazione di quelle esistenti all’interno del perimetro dell’hub. L’obiettivo è rafforzare e rinnovare la rete commerciale, ampliare e migliorare la qualità dell’offerta e rendere il centro cittadino più attrattivo e frequentato.

L’adesione alla campagna di Confcommercio è stata espressa dal vicesindaco con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani, e dall’assessore al Centro storico, Giancarlo Schiano. Per l’Amministrazione, il commercio di prossimità non rappresenta soltanto una componente economica, ma anche un presidio sociale e un elemento che contribuisce alla vivibilità e alla sicurezza degli spazi urbani.

«Sostenere questa campagna – dichiara Fusignani – significa riconoscere che il commercio di prossimità è fondamentale per la vivibilità urbana, non solo dei centri storici. La sicurezza e la vivibilità dei quartieri, delle frazioni e delle periferie passano anche dalla presenza di luoghi di incontro e di relazione, che rappresentano un presidio sociale e contribuiscono a contrastare fenomeni di degrado e microcriminalità. Questo è particolarmente importante in una società in cui la popolazione invecchia e molte persone vivono sole. Mantenere vivi questi luoghi significa rafforzare i legami di comunità, contrastare l’isolamento e garantire una presenza quotidiana sul territorio. È questo il senso del nostro impegno: un patto vero tra Comune, associazioni e imprese per una città più viva, sicura e inclusiva».